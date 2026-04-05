震撼春雨！　4天「下最大」

▲4月上旬回暖如夏。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

震撼春雨！氣象專家林得恩表示，4月4日至4月7日期間，春雨訊號將會最為集中且顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會。

另一鋒面周一接近

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩在「林老師氣象站」4月上旬回暖如夏！周六給我們上了一課震撼教育的春雨鋒面，不但鋒面結構受地形破壞外，能量釋放殆盡，鋒面主體並向南移出台灣本島，降雨明顯轉緩。

林得恩說，休息不到1天，周一另一波新的鋒面再度接近，大氣不穩定度轉趨增高，降雨機會增大。

▼這幾天天氣不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）



4/4-4/7春雨最劇

林得恩指出，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，未來2周，台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高；其中，尤其是4月上旬的4月8日至4月12日氣溫升幅最大，天氣轉熱，回暖如夏，連北部也會有感。

林得恩提醒，另一方面，由於自4月4日起，環境水氣增多，降雨訊號增強；尤其是在4月4日至4月7日期間，春雨訊號將會最為集中且顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會；這幾波春雨接力，對於西部水情具有一定程度的緩減效益。