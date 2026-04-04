25歲財富自由「原因都一樣」　她嘆買0050像笑話！網揪1關鍵喊不信

▲原PO想知道真實性。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，身邊有朋友才25歲便達到財富自由，不僅不用工作，還能到處旅遊。她詢問後得知，對方是靠投資股票與虛擬貨幣，僅需小額本金就能創造每月近10萬元的被動收入。她對這樣的說法感到十分好奇，也想知道真實性。貼文曝光後，引起討論。

25歲友人不上班！靠投資賺收入

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這名女網友在Dcard上，以「股票真的有大賺嗎」為標題發文。原PO提到，身邊有朋友在25歲就達成財富自由，成為「無業遊民」四處旅遊，甚至有人大學畢業後，便一直在準備考公職，至今都未曾外出工作。她對此感到好奇，於是詢問這些朋友是如何做到的？

50萬本金滾出10萬月收入？

原PO接著表示，朋友們清一色回答，是靠研究股票投資與買賣比特幣，只要投入10萬至50萬元的本金，每月被動收入即可達9萬至10萬元。他們更預估30歲就能月入20萬以上。這番話讓原PO感到懷疑，想知道真實性，同時覺得自己每月投資0050，彷彿是個笑話。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你知道一個月要被動收入十萬，要領息的規模在股市的本金至少要1000至2000萬，50萬怎麼可能啦，你也太容易受騙了」、「你說本金最多50萬被動收入一個月10萬不可能吧！聽聽就好」。也有網友表示，「前提是你要先有本金，讓你加槓桿的朋友都是九死一生」、「大都是家裡給的，不然就是貸款來的」、「能看到的大部分都是倖存者偏差，因為賠錢的通常不會跟你講」。