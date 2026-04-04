豪雨今晚再來「西半部警戒」　周一入夜又有新鋒面

▲今晚到明天清晨還有一波明顯降雨，西部可能有大雨或局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面移動到台灣南部附近，今（4日）晚起至明天清晨又有一波明顯降雨，尤其西半部可能有大雨或局部豪雨。明天白天雨勢趨緩，不過周一晚間再有新一道鋒面接力且影響至周二，全台將再度迎來一波明顯降雨。

今天台灣受到鋒面影響，各地出現降雨情況。中央氣象署預報員曾昭誠表示，從昨晚到今天白天，西半部普遍有明顯降雨，不過目前鋒面已移動至台灣南部附近，南高屏地區仍持續降雨，中部以北白天雨勢則暫時趨緩。

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根據氣象署統計，今日最大累積雨量出現在苗栗三灣鄉，達到大豪雨等級；新竹、台中、桃園、南投部分地區也達到豪雨等級。

▲今日累積雨量觀測。（圖／氣象署提供）

短時強降雨部分，苗栗造橋鄉3小時累積雨量達275毫米，已超過大豪雨標準，新竹、台中、彰化、桃園也有大雨至豪雨等級降雨。中南部白天雖有降雨，但累積雨量大多約100毫米左右，較明顯雨勢預計將從今晚開始。

曾昭誠指出，今晚起將有另一波降雨逐漸影響台灣西半部，預估從今晚到明天清晨，將再為台灣帶來一波較顯著降雨，入夜後隨新一波對流移入，西半部仍有大雨甚至局部豪雨機會。不穩定天氣將持續到下周三清晨左右，周三白天起至周末天氣才會逐步回穩。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

展望未來一周天氣，曾昭誠表示，鋒面將在明天白天逐漸遠離，雨勢較今日趨緩，但仍有降雨。隨後在華南一帶將有另一波鋒面生成，下周一晚間接近影響台灣，預計影響至周二，全台將再迎來一波較明顯降雨；期間若對流發展旺盛，中部以北尤其北部地區，仍可能出現大雨。

鋒面於下周三北移至華南至華中一帶後，台灣轉為偏南風環境，天氣才會逐漸穩定，周三至周末降雨轉為午後雷陣雨型態。

▲未來一周溫度。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，曾昭誠指出，近期主要受降雨影響，下周三之前白天高溫約20至25度；周三隨天氣回穩，高溫將回升至30度左右，南部甚至更高。周二至周三之間另有一波較弱東北季風影響，北部清晨低溫約18至20度，白天仍有20至25度。

此外，下周一因偏南風回暖，馬祖則可能出現濃霧，往返離島旅客需留意航班資訊；待當晚鋒面通過、轉為東北風後，霧氣將逐漸消散。