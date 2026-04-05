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連假出國「很多人都吐了」　乘客喊準備1物！一票苦主：真的嚇瘋

飛機上使用3c產品,飛機上滑手機,飛機上玩手機,飛機上聽音樂,戴耳機（圖／記者林世文攝）

▲飛行遇到亂流，不少乘客暈機狂吐。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

暈到懷疑人生！一名網友表示，最近搭乘日本飛往台灣的航班時，明顯感受到氣流相當不穩，整趟飛行像在坐雲霄飛車，機上還有不少人被晃到暈機嘔吐，讓他忍不住提醒，近期若要搭機，最好先準備暈機藥。貼文曝光後，一票旅客回應「真的像雲霄飛車…超晃」、「我還耳鳴」。

一名網友在Threads直呼，最近搭乘日本飛往台灣的航班時，明顯感受到氣流異常不穩，飛機在空中持續劇烈晃動，讓人相當不舒服。他形容整段飛行過程就像在坐雲霄飛車一樣，忽上忽下的震動頻率相當高，甚至連坐在位置上都難以放鬆。

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原PO也提到，機艙內不少乘客因為晃動過於劇烈而出現暈機反應，「很多人都吐了。」對此，原PO特別發文提醒，近期要搭飛機的人別輕忽這種狀況，除了登機前別吃太撐，也建議把暈機藥隨身備好，避免上機後才開始不舒服，整趟旅程都被打亂。

苦主哀號：叫聲、嘔吐味、耳鳴！不適狀況全都來了

文章曝光後，釣出一票苦主哀號，「真的超級晃，在日本起飛前就有在廣播說氣流不穩定」、「從仁川回韓國的飛機也很不穩... 班機還延誤30分鐘才降落」、「我上次也是，晃到我後方的弟弟吐出來，聞到吐味的我…又在晃差一點吐」、「昨天從濟州島回台灣，真的像雲霄飛車…超晃，而且第一次聽到飛機上的人在叫，真的嚇瘋」、「我4/2回來也一樣欸，我還耳鳴」。

其中也有網友說道「787機型就很穩」，原PO則回應，「我搭的就是日航波音787，算滿大台的飛機…都還是晃到受不了，如果是小飛機應該晃得更狠，千萬要準備好暈機藥」。

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