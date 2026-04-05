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看徐春鶯起訴書　矢板明夫喊「怵目驚心」：統戰早已深入內部

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，不分區提名人徐春鶯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐春鶯。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯從事非法地下匯兌、掩護中共官員以商務名義來台10天，涉犯《反滲透法》。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，認真看了她的起訴書，感想只有四字「怵目驚心」，指出中國統戰已深入台灣內部，不僅影響政治運作，甚至觸及立法層面，呼籲台灣社會提高警覺。

矢板明夫表示，從起訴書內容可以看出，「中國的統戰早已深入台灣內部」，且相關操作已經不再低調，而是「光明正大地與中共官員互動」，甚至直接討論組織聯盟、推薦立委候選人及推動法案。他直言，「這已經不是個案，而是一套有計畫、有目標的政治工程」，目的是削弱台灣的民主制度。

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針對案件本身，他提出三點看法。首先直言，「徐就是匪諜」，認為其來台目的就是進行破壞，應依法處理，同時呼籲社會「必須加強防諜意識」，不要再被「文化交流、經濟交流、科技交流」等名義所迷惑，並強調「中國的最終目的，就是要吞併台灣」。

第二，他指出滲透問題已是「全方位」，從過去常被提及的國民黨，到此次涉及的民眾黨，甚至近期傳出民進黨也有人涉案，顯示「沒有任何一個政黨可以掉以輕心」。但他也點出關鍵差異在於，當滲透被發現後，「該政黨採取什麼樣的態度」，將決定其是否真正捍衛民主自由。

第三，他特別強調，徐雖為中配，但不代表所有中配都有問題，「很多中配是真心熱愛台灣、努力工作、認真納稅的」，反而也有部分台灣人替中共做事，因此提醒社會「我們的敵人是中共」，不應對中配族群產生歧視或排斥。矢板明夫最後直言，徐春鶯案「算是及時敲響了警鐘」，並提醒台灣社會要提高警覺，當民主制度被敵人反過來利用時，「才是最危險的」。

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