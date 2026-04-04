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有2種招牌！寶雅「粉色／桃紅色」差在哪　官方解答：比一般店多

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／poyabeauty）

▲寶雅有兩種顏色的招牌。（圖／翻攝自Instagram／poyabeauty）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有購買彩妝用品的需求，許多人都會想到寶雅，其粉嫩的招牌、裝潢也讓人印象深刻。但近日就有網友注意到，寶雅竟然有分顏色，一種是粉紅色，另一種是桃紅色，兩者有什麼差異呢？對此，寶雅也解釋了。

寶雅粉色、桃紅色招牌差在哪？

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近日有網友在Threads上好奇拋問，不知道粉紅色的寶雅，以及桃紅色的寶雅，有什麼差別？貼文一出，也吸引許多網友討論，「原始的桃紅色寶雅，進去比較容易肚子痛，美妝淡粉紅色寶雅，超亮白光眼睛很痛」、「廁所傳說對我也很靈驗」、「粉紅色比較好看，比較吸引人進去，但是裡面基本沒什麼變化，變顏色而已，個人是覺得粉色蠻好看的」。

其中還有網友回應，「粉色主要是賣美妝」、「粉色美妝多」、「除了美妝比較多，還有洗護產品也比較多，前幾天去逛有嚇到，真的比一般的還更多選擇」。

寶雅對此回應，經典的桃紅色招牌屬於一般店，生活雜貨、食品比較齊全；至於粉色的招牌是以「美妝概念店」所打造的寶雅，販售的美妝、保養品牌會比一般店還要多。另外，若看到招牌上有寫著「HOME」則代表該店為複合店，還有販售家居用品類的商品。

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