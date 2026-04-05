「今年最大」凌晨規模5.7地震　氣象署揭原因

▲凌晨1時14分規模5.7地震報告。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象署地震報告，今天凌晨1時14分，花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，幾乎全台有感。對此，氣象署地震測報中心科長林柏佑指出，此為今年最大地震，成因是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞，未來3天不排除有規模5至5.5的餘震。

規模5.7地震幾乎全台有感

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根據氣象署測報資料，該起規模5.7地震震央位於花蓮縣政府北北東方5.4公里處，深度17.5公里，屬於極淺層地震。

▼該起地震原因為菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞。（圖／氣象署）



規模5.7今年最大地震

根據報告，震度4級地區為花蓮縣、南投縣、宜蘭縣，震度3級地區為台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣，震度2級地區為桃園市、台東縣、新竹縣、新北市、新竹市、台北市、嘉義縣、嘉義市，震度1級地區為基隆市、台南市、高雄市。

對此，地震測報中心科長林柏佑指出，此起是今年最大地震，原因為菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞，是獨立事件，未來3天不排除有規模5至5.5的餘震。

根據氣象署資料，今年至今共發生3起規模超過5.5的地震，包括今年2月24日規模5.6的宜蘭縣近海地震，3月12日規模5.7的花蓮縣近海地震，以及今晨的規模5.7地震。