下不停！　強對流降雨又要來了

▲清明時節雨紛紛。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

春雨下不停！氣象專家吳德榮表示，周二鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天起鋒面漸減弱，降雨繼續減緩，部分地區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣好轉中，各地氣溫略升，白天偏熱。

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鋒面周二再南移

吳德榮說，周一鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天偏熱，中南部熱如夏，北部偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區亦有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬調整為，周二鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率，南部山區亦有局部短降雨的機率，北台轉涼。

「4月颱不侵台」

吳德榮分析，周三鋒面減弱，各地漸好轉，為雨後轉多雲時晴的天氣，各地氣溫升，白天偏熱；周四至4月14日南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定，白天熱如盛夏；期末各國模式仍不一致，且持續調整，應密切觀察。

吳德榮表示，此外，各國模式持續模擬，期末在關島東南方有熱帶擾動發展，但氣候資料有「4月颱不侵台」的鐵律，模式模擬此熱帶擾動也不會是例外。