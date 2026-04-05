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寶雅門市「桃紅、粉紅差在哪？」　官方親解：比較齊全

寶雅招牌為何分桃紅、粉紅？　官方親解差異：比較齊全

▲寶雅門市有兩種不同顏色。（圖／翻攝IG／＠poyabeauty）

文／CTWANT

連鎖賣場寶雅遍布全台，是不少民眾採買生活用品的去處，其中「一進門就想上廁所」的說法更在網路間流傳。近日有網友發現，寶雅門市招牌顏色分為桃紅與粉紅兩種，好奇背後差異，意外引來官方親自回應。

有女網友在Threads發文指出，觀察到不同門市的招牌顏色不一致，有些為桃紅色，有些則偏粉紅色，因此詢問「到底差在哪」。貼文曝光後，引發大量網友討論，也有人延伸提問，指出寶雅員工制服亦分深藍與桃紅色，是否也有區別。

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網友們紛紛表示，「原始的桃紅色寶雅，進去比較容易肚子痛，美妝淡粉紅色寶雅，超亮白光眼睛很痛」、「淡粉色的POYA Beauty主要賣美妝唷～ 裡面還有很多一般藥妝店買不到的隱眼品牌」、「除了美妝比較多，還有洗護產品也比較多，前幾天去逛有嚇到，真的比一般的還更多選擇」、「化妝品品項多請選粉色，要買生活用品選桃紅」。

寶雅招牌為何分桃紅、粉紅？　官方親解差異：比較齊全

▲寶雅官方曾說明為何招牌顏色不同。（圖／翻攝IG／＠poyabeauty）

對此，寶雅官方帳號曾說明，桃紅色招牌門市屬於一般生活用品店，商品涵蓋日常用品、雜貨與零食等，品項較為多元；粉紅色招牌則為美妝概念店，主打保養品與化妝品，品牌種類相對更豐富。

此外，若招牌上多出「HOME」字樣，代表該門市亦販售家居用品；若為粉紅色且標示「HOME」，則為結合美妝與家居的複合型門市。至於制服顏色差異，官方則表示並無特別意義，僅提供不同款式供員工自由選擇。

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