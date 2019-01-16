鎮政府原說要蓋新房子　南通家紡城村民：卻把這當垃圾墳場

▲南通家紡城一村落城垃圾掩埋場。（圖／法治周末）



大陸中心／綜合報導

在江蘇省南通市有一著名的「南通家紡城」，在近年來家紡產業已成為該地的經濟支柱，但在享受該產業帶來的財富同時，日漸增多的家紡垃圾也成為了當地最大的麻煩。該市磨框村一村民指著眼前的百平米垃圾山說，「原先這裡是我們的村莊，去年拆遷時說要建商品房，現在卻成了垃圾場。」

據《法治周末》報導，南通家紡城所在地的通州區川姜鎮戴副鎮長表示，「面對大量的家紡垃圾，我們現在還沒辦法處理，正在尋找解決的辦法」；現在每天產生不能回收利用的家紡邊角料垃圾約在10噸至20噸左右，在2017年5月12日之前，都還可以送到發電廠去處理，但後來因處理能力有限，每年的垃圾就一直都在遞增，最後只能保證處理生活垃圾。

▼南通家紡城一村落城垃圾掩埋場。（圖／法治周末）



據報導，記者到了一處家紡垃圾堆放點，通州區川姜鎮磨框村垃圾臨時堆放點；其實，這裡原本是磨框村的一片遷拆地，從現場遺留下來的磚頭瓦礫都還能看出「這裡曾是一片村莊」。村民也告訴記者，這裡曾住著500戶村民，在2017年10月時村莊就全部被拆除了。

「這些都是川姜鎮範圍的垃圾，由鎮政府（川姜鎮）指揮倒在這裡的」，60多歲的老村民李毅（化名）這麼說，左手拎著袋子、右手拿把農用刀，似乎在垃圾山上下尋找什麼。他繼續說，這裡的房子在2017年拆完後，政府把從河邊清理出來的家紡垃圾拉到了這裡，為防止其他人跟著往這裡倒，還專門請了一位磨框村的村民看守。

負責看守拆遷地路口的村民也指出，「裡面的垃圾都是鎮政府拉過來的」；拆遷時，政府說這裡拆除後要重新建房子，但現在房子沒建成，政府還把這裡變成了垃圾掩埋場。

報導指出，該地道路兩旁充滿了一堆堆、一片片的家紡垃圾，再往更裡面走還能看到一座巨型垃圾山；該報記者爬了上去，發現這座垃圾山的規模堪比一座足球場大小，垃圾非常多，包括了帳紗、海綿、腐朽布料等家紡垃圾。