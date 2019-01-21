搶救菜農！高麗菜每公斤「38元→6元」　農委會推登記收購制

▲高麗菜每幾年就發生一次滯銷，導致價格崩跌。（圖／記者曾婉婷攝）

生活中心／綜合報導

高麗菜價格波動大，據台北農產運銷公司數據，從去年10月每公斤均價38元，現在跌到每公斤剩6元左右，直逼5元監控價。為保障農民合理收益，農委會擬推出「登記保障收入」新制，由政府建立平台定價收購，最快農曆年前推出。

農委會主委陳吉仲說明，未來高麗菜政策採登記制度 ，由政府以高於成本價收購，只要農民有登記就可確保收入，讓市場價格回到水準。據估算，高麗菜不分品級，一公頃成本約20萬，產地直接成本約每公斤3.6元，加上包裝運銷約1.5元，估計批發價超過5元應可獲利，因此成為監控價標準。

▲107年9月至108年1月每日甘藍交易量價。（圖／農產品批發市場交易行情站）

統計資料顯示，品質最好的高麗菜每公斤平均批發價12元（上價），中價8元，下價3元。農委會農糧署副署長蘇茂祥認為，秋冬本來就適合蔬菜生長，加上氣候因素，整體菜價無法像夏天這麼高，以高麗菜來說，平均價格8元，跟前陣子的批發價4元、5元相比，價格已經回穩。

對於農委會擬推行的「登記保障收入」新制，溪州鄉青年農民聯誼會會長林有信表示，專業農民大多願意登記，政府透過機制能夠保護這些專業農一定收入，這才對大家都好。西螺農會總幹事廖錦富也說，高麗菜每幾年就發生一次滯銷，政府要落實登記制度，保障有登記的農民收入，沒登記的農民自負盈虧。

▲陳吉仲提出，需要檢討的是市場為什麼只要產量過剩，就會造成價格如此波動。（圖／記者許展溢攝）

確切的實行辦法與相關配套目前尚未出爐。雲林縣漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川建議，政府登記制度應該優先保障有通過產銷履歷的農產田區，看是要多少比例分配給產銷履歷農田，還是要行門檻制登記，福利與獎勵方式要有所區分，才能更鼓勵農民生產好產品。

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