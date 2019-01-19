年後投入「網紅戰場」　4大重點呈現「真。吳敦義」

▲國民黨主席吳敦義年後投入網紅戰場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

九合一大選後，朝野政治人物拚「接地氣」，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、新北市前市長朱立倫等人都投入「網紅戰場」，國民黨主席吳敦義年後也將加入戰局，屆時將從輕鬆活潑的時事、執政政績、黨的政策核心價值以及造型上的改變來呈現「吳敦義」的真，不會刻意改變太多風格；國民黨文傳會代理主委唐德明也證實，後續正在規劃中。

朝野不分黨派都投入網紅戰場，直播、首映、短影片樣樣用的得心應手，國民黨贏來新媒體部主任程美華後，也將投入「網紅戰場」。

程美華受訪指出，的確正在做規劃，但還要跟主席討論才會正式定案，因為主席是黨的當然代言人，因此屆時走向也不會跟黨形象有太大差距，而是在吳敦義的堅持當中採取比較輕鬆化的改變，「我要打造國民黨這個品牌，當然代言人就是黨主席吳敦義，但是代言人不能形塑過頭，否則會被大家以為很假」。

據了解，未來吳敦義的直播將從輕鬆活潑的時事、執政政績、黨的政策核心價值以及造型上的改變來呈現他的真，不會刻意改變太多風格，但會另外釋出一些私下的吳敦義樣態影片，讓粉絲了解公務以外的面貌；國民黨文傳會代理主委唐德明也證實，後續正在規劃中。

至於吳敦義種種動作是否都在宣示要重返2020，唐德明則說，他無法代替主席回答，目前是初選辦法已經有了，而過往慣例是候選人超過半數以上可以更改辦法，無論如何農曆年後會把相關時程擬出辦法，想要參選的人就宣布，國民黨重點就是撥亂反正、重返執政。