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陳明通見韓國瑜九二共識下指導棋　吳敦義：確實有一中各表

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▲國民黨主席吳敦義南下高雄，支持群眾喊「總統好」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲國民黨主席吳敦義南下高雄，支持群眾喊「總統好」 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

國民黨主席吳敦義南下高雄參加市黨部主委交接，面對記者詢問陸委會主委陳明通將在23日跟高雄市長韓國瑜見面，不排除是要在「九二共識」下指導棋，不過國民黨主席吳敦義回應：「這不用他下所謂指導棋，在1992年的時候兩岸的確有一中各表，只是文字用得不一樣」。

陸委會主委陳明通將在23日南下高雄拜會市長韓國瑜，這也被外界解讀是下「指導棋」，吳敦義表示陳明通不需要下指導棋，因為在1992年的時候，兩岸的確有一中各表，只是雙方用得文字並不一樣，但是總括來說就是那35個文字：「兩岸都堅持一個中國原則，但是對於它的含義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表述」。

吳敦義接下來說明就在他認定的「九二共識」之後，兩岸間的互動情況，「因為有1992年11月 16日的結果，才有1993年辜汪第一次在新加坡的會面」，所以沒有1992年的九二共識，也就不會有1993年的辜汪會談，也就沒有2008年兩岸雙方互動，就是在一個非常友善的態度上，才簽署《兩岸經濟合作架構協議》以及之後的23個協議，開放陸客來台觀光，是2008年馬英九當選總統那個晚上， 3月22日晚上十點四十五分接到中國當時國家主席胡錦濤的賀電。

後來就是根據這個賀電，就在馬英九總統就職後當年度的5月26日組團從香港到南京，5月28日跟國家主席胡錦濤會晤，共同達成了協議，其中包括了陸客來台觀光，兩岸不要做「挖牆腳」的風火外交，在大陸的台商跟台生能夠保障人生安全、投資安全。

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關鍵字：吳敦義,韓國瑜,兩岸,九二共識,一中各表,陸委會,陳明通

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