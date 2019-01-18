騙扁小子有「腦缺血」　詐騙案聲請停止審判！法官不准

▲騙扁小子變成「大叔」，出示診斷報告說有腦缺血等疾病，向法院聲請停止審判，法官裁定駁回。（圖／資料照／翻攝東森新聞）

記者楊佩琪／台北報導

連前總統陳水扁都敢騙的黃琪（本名黃照岡），目前尚有假冒國泰集團千金蔡佳玲，行騙凱基證券、奧迪車商等詐騙案在法院審理中。日前開庭，「騙扁小子」變「騙扁大叔」的模樣，連法官也訝異，而他以疑有「腦灌注異常」及「暫時性腦缺血」等症狀，向法院聲請停止審判，但都被台北地方法院裁定駁回。

黃琪因以塔羅牌騙倒陳水扁而聲名大噪，而他四處找飯店、車商、假冒知名企業家詐騙信用卡公司等案，也接連不斷，陸續遭到判刑。日前因假冒國泰千金蔡佳玲，騙取凱基證券期貨交易手續費、奧迪經銷商提供A8試乘，又再度上了法院。

不過原本給人印象挑染的中長髮、身形削瘦、穿著時髦的黃琪，卻變成「大叔」樣，頭髮成「地中海」型、胖了好幾圈，還向法官表示自己中風，讓法官也懷疑會不會又再騙人，當場檢視黃琪的健保卡及就醫紀錄，並且拍照存照。而黃琪母親則大罵兒子，已經被他拖累很多年，現在有病又不吃藥「你死掉算了！」

開庭時，黃琪向法官聲請停止審判，並出示台灣大學、奇美醫院腦部檢查報告，強調被診斷出「疑似輕度知能障礙、疑似抗磷脂質抗體症候群」有腦灌注異常，與不斷有暫時性腦缺血、腦缺血脂的狀況，無法在法庭上為自己答辯，應停止審判。

不過法官認為，2家醫院的診斷都僅為「疑似」，且黃琪就診時，意識正常，可進行日常生活活動，又未接受醫師建議，進一步進行輕度知能障礙所需的篩檢，也未進行疾病追蹤檢查，實難認定黃琪確實已無法為自己答辯。

另外日前開庭時，黃琪不僅可自行答辯，還有輔佐人及辯護人在庭協助，並維護其權益，因此該項聲請與規定不符，裁定駁回。

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