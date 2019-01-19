年關近賊猖狂！警市場傳授防竊密技　婆媽：真的很暖心

▲淡水警到傳統市場進行宣導，傳授婆婆媽媽防竊密招。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

農曆新年腳步近了，淡水警分局偵查隊18日上午帶領分局的犯罪預防宣導團隊10餘人，浩浩蕩蕩地前往淡水傳統市場宣導「防竊、防搶及防詐騙」，現場更親自示範如何預防年節購物遭扒竊的小撇步，還與買菜民眾玩起有獎徵答，民眾相當捧場直呼「真的很暖心！」

淡水分局偵查佐林慶宏表示，農曆年前許多民眾都會前往市場採購年貨或是到銀行提領大筆現金，民眾手上大包小包的年貨，容易遭扒竊集團盯上，預防扒竊就是要顧好自己隨身攜帶的財物，林佐叮嚀在人潮擁擠地點時，有陌生人故意用手肘或身體碰撞衣袋、褲袋、皮包等部位時，要加倍小心。

除此外在公共場所千萬不要掏錢數鈔票，年貨大街或是觀光景點人擠人，背包不要背在後面，女生的手提袋或肩包一定要擁在懷中，才不會讓竊賊有機可乘。最後錢包不要放在大衣袋、外衣袋、西裝袋、褲袋及前袋，女生貴重物品更不要放在手提包外袋裏，最好能用雙層拉鍊的皮包裝，斜背在身上，包包則朝向自己正面。

這場犯罪防治宣導活動，淡水警分局除了精心製作許多過年實用的紅包袋、春聯及小禮物贈送給民眾外，也呼籲民眾能居安思危，左鄰右舍彼此提醒注意年節安全，警方也提醒，民眾年節前後若有大筆存提款需求，不論金額均可向警方申請護鈔，歡迎民眾多加利用。

▼偵查佐現場玩起有獎徵答。（圖／記者陳豐德翻攝）



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