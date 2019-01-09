蛋荒！日缺百萬顆「創20年新高價」　最快2周後回穩

▲市場傳出鬧蛋荒，價格飆漲。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農曆年將到蛋需求量大增，現在卻傳出大缺，價格飆漲，一斤成本價漲到38元，零售價則飆到45元 ，農委會畜牧處副處長王忠恕表示，確實目前有缺蛋、價漲情形，主要有2個因素造成，氣候變化大、需求量增，現在一天缺100萬顆，不過這樣的情況，農曆年的前2週會回穩。

市場傳出鬧蛋荒，價格因此高漲，農委會表示，目前產地價格一台斤33.5元，今天又漲3元，33元是從去年9月開始，以漲價後來看，變36.5元，換算一公斤為60.8元，根據農委會畜產品「產地農場價格」，雞蛋創下自1998年1月有數據以來，20年新高。

▲農委會強調，蛋的價格在農曆年前2週就會回穩。（圖／記者許展溢攝）

王忠恕說明，往年冬天也會有這種情況，但是過去1年氣候變化大，冷熱都會影響下蛋率，加上現在又是冬天季節，本來蛋的需求量就多，尤其接近過年，消費者購買的量一定會增，導致這次情況特別嚴重。

台北市蛋業商業同業公會理事長高傳謨說，鬧蛋荒，價格漲的因素很多，除了氣候和冬天需求量增也是關鍵外，其中2017年戴奧辛毒蛋事件後，蛋價先是跌到產地價20元，接著開始有雞數不足、禽流感和疫苗出問題等狀況，導致去年清明節後就從33元陸續漲到今天的45元，蛋最多的時候有11萬箱，現在只剩9萬箱。

王忠恕指出，目前一天的需求量約10萬5千箱，一箱200顆蛋，現在1天還有5千箱、100萬顆的缺口，由於蛋屬自然生產，不可能加速生蛋，目前因應做法會暫時不淘汰蛋雞，預計價格和缺蛋情況，農曆年前的前2週就會回穩。