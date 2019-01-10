蛋商打臉農委會！揭蛋價狂飆缺蛋2大關鍵

▲農委會表示，目前每天缺100萬顆蛋。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全台「鬧蛋荒」，農委會昨（9日）指出價格漲3元，零售價飆到45元，創20年新高價，每天更缺100萬顆，主要原因就是「氣候」、「冬天銷量增」，農曆年前2週會回穩，有蛋商向《ETtoday新聞雲》指出，氣候不是最關鍵，是和禽流感疫情有關，且學校放寒假了，當然會短暫回穩。

農委會昨天指出，近來蛋價上漲主要原因為氣候變化快，影響蛋雞產蛋率，導致整體雞蛋減產，加上天氣冷火鍋消費需求增加，整體供需每日短缺5千箱，1箱200顆，共100萬顆，並非外界所指禽流感或其他病導致大量死亡，且去年也都沒有收到各縣市蛋雞場相關通報案例。

▲農委會指出，雞蛋價格漲3元，零售價飆到45元，創20年新高價。（圖／記者楊詩益攝）

今（10日）蛋商表示，蛋缺情形從去年11月底就開始，到現在情況沒改善，還愈來愈嚴重，價格當然就會高漲，缺蛋原因，天氣確實是因素之一，因為天冷、天熱都會影響下蛋率，但不是最主要關鍵，而是冬天到來，有候鳥飛來台灣，造成禽流感疫情也有很大關聯。

蛋商指出，每間蛋商的需求不一，以自己舉例，正常每天要進100箱的蛋，但現在卻只能叫到80箱。對於農委會稱農曆年的前2週價格和缺蛋狀況會回穩，蛋商認為，這時間剛好是學校放假的時候，當然會回穩，擔心這只是暫時，全台鬧蛋荒情況會繼續。

對於全台大缺蛋，農委會表示，今天下午2點半將舉行記者會說明「雞蛋產量供應情形」。