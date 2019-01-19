「R-22直升機」直播網拍零元起標　找尋台灣下一位「齊柏林」

▲網路直播拍賣業者推出「直升機」零元起標，部分收入捐給「看見─齊柏林」基金會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

直播拍賣天王連千毅，去年12月在臉書直播拍賣全台限量10台，市值3千萬元的勞斯萊斯「幻影」，吸引65萬人同時在線觀看，創下直播拍賣史單項商品最高價紀錄；如今連千毅再度宣布，將在1/27當天，於臉書直播0元起標拍賣直升機，部分所得將捐款「看見─齊柏林」基金會，找尋台灣下一個齊柏林！

這次拍賣的是美國羅賓遜直升機公司生產的R-22直升機，這架雙人座直升機，飛行高度可達1萬4000呎，最大續航力則可到達480公里，因優越的性能和安全性，讓單發雙座R22在近20年成為世界上最受歡迎的輕型直升機，在許多國內外的航空展，也可見到R-22的帥氣身影。

▲網路直播拍賣業者推出「直升機」零元起標，部分收入捐給「看見-齊柏林」基金會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

連千毅表示，過去他在觀賞已故空拍大師齊柏林導演的《看見台灣》時，被齊導呈現的台灣美景與地貌深深感動，這次因緣際會，能在臉書直播拍賣直升機，也讓他決定，捐出拍賣的部份所得給「看見─齊柏林」基金會，及其他公益弱勢團體，盼能貢獻一點心力，協助基金會尋找下一個齊柏林。