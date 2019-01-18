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《17》女直播主變剝皮女王　媽生病...2個月狂詐高中生30萬

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▲▼詐騙集團，詐騙，詐欺，網路犯罪，智慧型犯罪。（圖／視覺中國）

▲年僅17歲的高中生，誤以為和直播主談戀愛，遭詐30萬元。（示意圖／視覺中國）

突發中心／台北報導

網路直播平台《17》的一名洪姓女直播主，與一名年僅17歲的高中生私下聯繫，互稱老公、老婆，高中生以為陷入愛情，2個月就匯30萬元，幫洪女之父母親醫藥費，高中生母親得知後，控告洪女和《17》的呂姓女負責人詐欺罪嫌，因洪女坦承說謊詐騙，還錢取得和解，呂女也不知情，台北地檢署18日處分將2女不起訴。

檢方調查，20多歲的洪姓女直播主認識被害高中生後，開始私下聯繫，並互稱老公、老婆，洪女常透露母親生病需要醫藥費，弟弟還在唸書要學費，希望高中生幫忙。高中生信以為真，陸續把母親存進他戶頭的錢，匯給洪女，短短2個月就匯出30多萬元。高中生母親發現帳戶金額銳減，一問發現兒子遭騙提告。

洪女到案坦承說謊詐騙，並把詐騙所得還給被害人，雙方達成和解，檢察官考量洪女認罪且告訴人不追究，依職權處分不起訴洪女，讓她有改過自新的機會。而《17》只是提供平台讓直播主和網友互動，負責人呂女不知洪女與被害人私下聯繫狀況，檢察官因此認為洪女罪嫌不足，也處分不起訴。

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關鍵字：《17》,直播,詐騙,高中生

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