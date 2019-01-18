繼南投之後全國第二例　竹市制定《新竹市公民投票法》

▲「新竹市公民投票法」經市議員多方討論後三讀通過，這將是中央公投法修正後，繼南投之後第二個依母法修正後通過公投法的地方縣市。（圖／資料照／新竹市議會提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會第10屆第1次臨時會18日審議提案，市府加議會提案有65個案子，本日上午僅通過市府14個提案和市議會3個法規案件三讀案，包括市議會大會期間全程網路及電視直播及委員會會議全程錄影和新竹市公投法等案件。此次新竹市議會是繼南投縣後，第2個地方政府依公投法修法後通過地方公投法的縣市，市議會表示，依2018市長選舉人33萬8千人為基礎，提案人的萬分之1也就是34人，連署人的百分之一3380人，就能正式成公投案。





本次會議中，其中引發各市議員討論的提案之一便是「市議會大會會議實況應透過網路及電視全程直播，大會及委員會會議應全程錄影，並於會議後15日將影音檔公佈網站至少5年」，包括時代力量市議員林彥甫等人認為各委員會開會也應全程直播，才能讓無法參與討論的市議會可以了解，但國民黨市議員林耕仁持不同看法，認為要不要直播，可授權各委員會主席決定，而市議員鄭成光認為，既然要直播就不要分大會或委員會，如此才能達到完全透明，經市議會多方討論後，此案依原案照案通過，將從2010年1月起施行。

▲「市議會大會會議實況應透過網路及電視全程直播，大會及委員會會議應全程錄影，並於會議後15日將影音檔公佈網站至少5年」，經市議會多方討論後，此案依原案照案通過，將從2010年1月起施行。（圖／新竹市議會提供）

另外，本次會議中最具議題性的莫過於「新竹市公民投票法」，經市議員多方討論後，也三讀通過，這將是中央公投法修正後，地方政府第二個依母法修正後通過公投法的縣市。

而「新竹市公民投票法」，也在全數議員無異議順利通過，並經三讀，目前議會已將竹市公投法送新竹市府，等市府發布並送中選會備查，即可實施公投。新竹市議會表示，新竹市公投法是屬於地方重大事項，舉凡市政大小事像公園興建、交通建設、醫院設立、動物保護、水資源保護等相關議題，民眾均可透過公投來表達意志，只要正式成案，將會結合國家舉辦的選舉一起進行，而非市府單獨舉辦地方公投。