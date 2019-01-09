陪12位獨居老人買年貨！　95歲雪花嬤感謝志工：有你們真好

▲95歲雪花阿嬤在弘道老人福利基金會志工陪同下開心購物。（圖／弘道基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆年快到了，弘道老人福利基金會發起「寒冬助老」活動，彰化服務處的和美志工站志工3日陪著獨居、弱勢的長輩到家樂福彰化店一圓大賣場購物夢。95歲的陳雪花阿嬤開心的說，如果不是弘道志工陪著，自己還要照顧身心障礙的兒子，很難走出來挑自己需要的物品，有大家的陪伴不孤單。

弘道老人基金會帶著12位志工和12位獨居老人，3日一起到彰化金馬路家樂福大型賣場，先在賣場門口集合，再一起進去大賣場採購年貨。照片中，雪花阿嬤拄著雨傘當拐杖，身軀微彎走在賣場裡，在志工的攙扶下選購需要的衛生紙、海苔醬等日常用品。她說，如果沒有弘道志工陪伴，真的就無法像這樣走出來挑選自己需要的物品，相當感謝。

另外，剛滿65歲的邊緣戶林阿伯，因沒有結婚而獨自住在貨櫃屋，去年年底突然發現右邊脖子長了一顆很大顆的腫瘤而開始往返醫院治療，這次弘道和美站志工提到要帶他到大賣場購物，讓阿伯充滿期待。今天也很感動得帶著寫好的採買清單，在弘道和美志工站余寶玉站長陪同協助下完成了所需的日常用品。

▲65歲林阿伯一一列出日常物品採買清單。

而81歲低收入戶的陳奶奶因先生、兒子因病過世而獨居，由於年紀漸長、體力漸衰，陳奶奶平時行動範圍不遠，最多就在鄰居家坐坐及到社區活動中心做個健康操，所以每年都很期待弘道志工接送她去購物的這天，陳奶奶今天在賣場選了營養奶粉、養身穀粉和可以咬得動的餅乾，顯得很高興。

▲81歲陳阿嬤選購營養品。

彰化服務處主任林博樺表示，一般民眾覺得再平凡不過的賣場購物，對於外出困難的獨居、弱勢、失能長輩而言，卻是遙不可及，因此志工站特別安排陪長者出來購物，也讓長者能出來透透氣。

林博樺說，弘道在彰化縣與嘉義縣服務500位獨居弱勢失能長輩，過年前還有捐款600元助老送年菜、捐款1200元助老用電安全檢測與除舊布新辦年貨、捐款3000元助老關懷服務一整年，愛心洽詢專線(04)7331585。

▲弘道老人福利基金會陪伴獨居弱勢長輩一圓賣場辦年貨夢。