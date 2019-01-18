台南地檢署＆社會局　關懷協助虐童案家屬

▲台南地檢署檢察長鄭銘謙指示主任檢察官周盟翔及黃莉琄主任檢察官，與台南市社會局家防中心主任鄭妙君及該中心人員召開「網絡關懷資源整合會議」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市發生薛姓女童遭虐待死亡案，犯罪被害人保護協會台南分會，立即啟動「犯罪被害矚目案件關懷程序」，於第一時間關懷被害人家屬外，台南地檢署檢察長鄭銘謙指示主任檢察官周盟翔及黃莉琄主任檢察官，與台南市社會局家防中心主任鄭妙君及該中心人員召開「網絡關懷資源整合會議」。

台南地檢署檢察長鄭銘謙極為重視虐童命案被害人家屬之關懷保護，期能盤點及整合犯罪被害人保護協會台南分會及台南市政府社會局掌握之資源，為被害人家屬提供全方位之協助及服務，特指示婦幼組主任檢察官周盟翔、督導司法保護業務之黃莉琄主任檢察官、南檢政風室及犯保台南分會人員組成關懷保護小組，主動與台南市政府社會局聯繫，並於1月17日上午10時30分，與社會局家防中心主任鄭妙君及該中心同仁，召開「網絡關懷資源整合會議」。

會議中盤點及整合犯保台南分會及社會局所能提供之關懷及服務資源，藉由檢視案家雙方原生家庭之生活背景及分享彼此的服務歷程脈絡，討論及評估被害人家屬將來可能之需求，為被害人家屬提供綿密、即時、完整之保護關懷服務，並建構南檢柔性司法資源及社會局關懷資源之整合聯繫平臺，使保護資源作最有效率之配置，讓每一分寶貴的資源發揮最大之效用。