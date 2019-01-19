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影／惡保母「嫌哭鬧吵」狂虐10月嬰　強捂口鼻對地摔「僅關12天」罰2千

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大陸中心／綜合報導

有位羅保母受託照顧孩子，卻因為僅10個月大的嬰兒哭鬧太吵，就開始強捂口鼻並狂摔、扔孩子，過程中不只毆打，還一度將小身體整個倒掛，完全不顧這些行為會造成傷害。這位惡保母雖已被警方調查，但16日懲罰出爐，施暴者僅需要關12天，並繳交500元人民幣罰款（約2200元新台幣）就可以回家，網友暴怒表示，這一連串虐待「成本也太輕」。

▲▼大陸長沙傳出虐童案，羅姓保母毆打、摔僅10個月大的嬰兒。（圖／梨視頻）

▲保母倒吊僅10個月大的嬰兒。（圖／梨視頻）

根據長沙市公安局通報指出，網路上出現一段影片，只見保母對著10個月大的嬰兒狂摔、扔不停，雖然看不出施虐時間，但若小孩整天都交保母照顧，恐怕不僅只有曝光影片中的惡行。

在網路曝光的長沙虐童案影片，上傳者為望城區一位楊小姐，16日上午透過微博與長沙市公安局取得聯繫。

▲▼大陸長沙傳出虐童案，羅姓保母毆打、摔僅10個月大的嬰兒。（圖／星視頻）

▲網路上的虐嬰影片由微博帳號「燕妮Angel」上傳，不過目前原始PO文已下架。（圖／星視頻）

長沙市公安局指出，這位楊小姐正是受虐嬰兒的媽媽，雖然PO出影片但當時還未報警，但事後警方將調查此案件。涉嫌虐童的52歲保母姓羅，在行為曝光後已返回湘潭，14日下午受託照顧嬰兒，但因小孩哭鬧不止，才會做出摔、扔、倒掛等「激烈動作」。楊媽媽透過監視器才發現「真相」，事後也有帶孩子到醫院進行檢查，所幸目前為止還沒有發現身體異常。

▲▼大陸長沙傳出虐童案，羅姓保母毆打、摔僅10個月大的嬰兒。（圖／梨視頻）

▲惡保母強捂嬰兒口鼻。（圖／梨視頻）

公安局表示，羅保母因涉嫌「故意傷害」違法，將處以行政拘留12天，並罰款500元人民幣，案件還在進一步調查當中。

雖然後續可能還會有其他罰責，但目前「只關12天罰500元人民幣」的處置激起網友怒火，紛紛在新聞下方回應，「一個月保姆賺幾萬，你罰她五百，她會有不敢再犯的感悟嗎？可笑的製裁」、「我覺得這種人拘留多少天都不足以震懾住她，就是要高額賠償，強制執行，罰到一輩子翻不了身」、「視頻裡她打小寶寶跟打玩具一樣好恐怖，這麼小的孩子萬一打出個好歹，我要是孩子的家長看到自己孩子被這樣扔來扔去，我真的氣到想打人」、「這個犯罪成本也太低了」。

▼長沙公安通報PO文。（圖／梨視頻）

▲▼大陸長沙傳出虐童案，羅姓保母毆打、摔僅10個月大的嬰兒。（圖／梨視頻）

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