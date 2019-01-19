台水春節供水穩定　籲請避開用水尖峰提前大掃除

▲目前南化水庫有效蓄水率為72％，公共給水原水量尚屬正常穩定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節即將來臨，台水公司六區處為2月2日至10日春節期間供水正常，已就所轄地區特性研提「春節期間供水調配因應措施」，並籲請台南民眾提前展開居家環境大掃除工作，避免因同一時段大量集中用水，導致水量不足造成不便。

目前南化水庫有效蓄水量 6710萬立方公尺，蓄水率72％，曾文－烏山頭水庫蓄水率各為64％及67％，加總有效蓄水量為37823萬立方公尺，公共給水原水量尚屬正常穩定。惟時序已進入枯水期，仍請民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限之水資源，期使大家於春節期間能用水無虞，安心過好年。

為配合春節節慶，自1月21日起，凡用戶至台水六區各服務（營運）所洽辦各項業務，即贈送「台水開運紅包袋」，數量有限，送完為止，歡迎民眾到台水來走春。

春節期間台水不打烊，相關用水問題或通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打免費服務專線1910，將全天候24小時提供專人服務，另外提醒民眾如欲繳交水費，除可在統一、全家、ok、萊爾富等大型便利超商繳費，也可利用智慧型手機，QRcode掃一下，不出門在家就可隨時刷卡繳水費。