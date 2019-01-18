只用3個袋子的神奇收納術　簡單快速整理好雜亂空間

▲整理居家空間善用一點小技巧，可以讓大掃除工作變得輕鬆些。（圖／翻攝自pexels）

生活中心／台北報導

又到了年終大掃除的時候，想到要收拾一堆凌亂的物品，就讓人覺得累，而且最傷腦筋的，是不知道該從哪裡動手先整理才好。收納達人廖心筠獨創「三袋分類法」，只要準備3種不同材質的袋子，就能一下子收得乾乾淨淨，而且把原本雜亂空間區先分成3種類，之後再做物品歸納就更容易了。

擁有日本JALO一級整理規劃師認證的廖心筠，曾在百貨公司工作，當了10年櫃姐，她在整理櫃位倉庫時發現自己的收納天賦，並自創了「聯想性收納法」，之後從櫃姐變成收納教學專家，2015年出版過《收納幸福到你家》一書，最近則是又有新書《從家開始的美好人生整理》上市，其中提到她獨創的三袋分類法，可以輕鬆的幫物品分類做收拾。

廖心筠在書中指出，在執行三袋分類法之前，必須先準備好紙袋、環保布袋、塑膠袋3種材質的袋子，之後不需要分類、也不用整理，只要根據物品類別依序放進袋子裡就好，例如書籍、紙張、雜誌等放進紙袋；衣服、外套、毛巾等塞入布袋；不屬於前兩類的雜物就放入塑膠袋，最後可以概略分為紙類、衣服類、雜物類三種。當完成初步的集中處理，接下來整理時就比較有章法，在各大類裡區分其他小類別即可。

她提到，整理得太細、看太多種類，最後什麼都弄不好，這是多數人最容易犯的錯，三袋分類法的好處除了可以讓雜亂空間有初步區分，也可以把袋子拿到書房、更衣間等相對應的空間做收納，最後要面對的就只剩下塑膠袋裡的雜物。