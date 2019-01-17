歹徒搶劫女子遭私刑圍毆　鄉民放火把他活活燒死　

Hillbrow

The people are tired https://t.co/zHk3DC7B3C — Shaid Manunited BW (@maemoshaid1) 2019年1月15日

國際中心／綜合報導

南非約翰尼斯堡近來發生一起民眾私刑的謀殺案，1名男子和同夥一同搶劫女子被逮，遭附近民眾圍毆一陣後，又被放火焚燒，結果慘被燒死，同夥也被燒到重傷，目前仍在醫院接受治療。

這起事件15日發生在約翰尼斯堡的希爾布羅(Hillbrow)郊區，警長馬庫貝拉(Kay Makhubela)表示，2名男子因為搶劫女子的手提包，被附近的居民們逮住，結果人們不但毆打他們，還有人朝他們身上放火。網路流傳的影片可看到，被火燒的男子當時神智十分清醒，焚燒的劇痛讓他不斷在地上打滾，但沒有人願意出手相救，甚至有人又朝他丟了紙板，幫助火勢助燃。

警方已對此案件進行謀殺罪、謀殺未遂以及搶劫等相關調查，雖然目前尚未逮捕任何人，但馬庫貝拉表示，「我們譴責以暴制暴的私刑行為，如果人們認為有人犯了罪，最好的方法應該是逮捕他，而不是自己以私刑方式解決並殺人。」

▼男子因為行竊，遭鄉民私刑活活燒死。（圖／示意圖／達志影像）



