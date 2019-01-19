「林佳龍執意反對山手線」　郝龍斌砲轟：把選舉打成延長賽

▲盧秀燕、林佳龍。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

大台中山手線成為新、後任台中市長交鋒重點，交通部長林佳龍18日說，由於國發會已經退回相關案件，希望台中市儘早再提新案，「不然無法走下去」，引來國民黨副主席郝龍斌質疑，林佳龍把選舉打成延長賽，執意反對盧秀燕對台中山手缐的解決方案。

郝龍斌19日在臉書表示，選舉結果底定，包括陳其邁、林佳龍等多位縣市長落選人進入新內閣，被稱為復仇者聯盟，但沒想到，林佳龍上任交通部長後首件大事就是把臺中市山手線計畫退回，「一意孤行，完全罔顧新市長盧秀燕的政策以及臺中市民民意，真是笑話！」

郝龍斌認為，既然臺中市民選擇青睞盧秀燕的施政願景，代表民意站在盧秀燕這邊，執政者當然應予尊重，這不是民主政治的ABC嗎？結果林佳龍不但沒有絲毫反省，感受民意，卻利用執政黨優勢及行政團隊，「把選舉打成延長賽，執意反對盧秀燕對台中山手缐的解決方案，」對臺中市重大建設袖手旁觀。

郝龍斌說，山手線爭議卻凸顯民進黨大敗後，至今未深刻檢討，諸多爭議犯眾怒也要幹到底，實在讓人憤怒。

郝龍斌表示，國發會宣稱只是要求台中市政府及交通部「補件」，沒有退回問題，但試問，選前這麼長時間，國發會做了些甚麼？「有沒有呼籲林佳龍提出周延的可行性評估？還是等誰當選再說？用選舉結果的顏色來決定政策紅綠燈，難道不該檢討嗎？」

林佳龍18日表示，國家的重要建設都有它的程序，必須重新提案送審，所以也要把握時間，特別是前瞻基礎建設特別預算，是競爭型，也是滾動式，如果時間拖了沒有新提案，就會走不下去。

林佳龍說，國發會已經退回先前交通部報院審查方案，希望我們請台中市政府，就新的意見形諸文字，按照程序再報上來，會全力協助，但地方政府自己的主張要清楚，因為國家的政策是延續的，要公平，也要有具體的文字，同時提醒盧市長，重新來過產生的變數還有時間的壓力，要好好評估。

面對爭議，國發會說，由於台中山手線並未符交通部頒布的「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定，經初步審視，「與審查要點意旨仍有未合」計有22項、僅「部分符合審查要點規定」計有18項，且對於財務分擔及工程單價造價等未充分說明，因此國發會回復行政院請交通部及台中市政府補正資料與文件後，之後才會再審查。