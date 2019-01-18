　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕拚經濟　率官員品嘗40年老店豐原排骨酥

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕與官員透過臉書直播，介紹豐原在地美食。（圖／翻攝臉書）

▲盧秀燕與官員透過臉書直播，介紹豐原知名美食「豐原排骨酥麵」。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕18日上午到豐原陽明市政大樓開會，中午與多位官員前往豐原在地知名的向陽路「豐原排骨酥麵」，透過直播方式，跟網友介紹當地美食。

盧秀燕表示，她中午開完會後就近到這裡來吃飯，這家是豐原最有名的排骨「羹（實為酥）」店，是內行人才知道的美食。它產品有排骨、肉羹、肉排3種，還有入味的滷鴨蛋及小菜。

▲▼盧秀燕與官員透過臉書直播，介紹豐原在地美食。（圖／翻攝臉書）

▲盧秀燕臉書直播，介紹豐原排骨酥麵，希望藉此拚經濟。（圖／翻攝臉書）

▲▼盧秀燕與官員透過臉書直播，介紹豐原在地美食。（圖／翻攝臉書）

▲盧秀燕邀來排骨酥麵老闆解說。（圖／翻攝臉書）

她說，排骨酥麵是從豐原傳出去，這家店是最原始的老店，也最受歡迎。特色除了口味道地，店裡也非常乾淨。因為老闆從30幾年前就進口洗碗機，一台洗碗機就等於一台轎車的錢，為的就是清潔衛生及節省人力，一個小時可以洗1000個碗。食物材料用最好的食材，湯匙、筷子餐具也用不鏽鋼的，環保！

盧秀燕也說，現在要做傳統小吃的很少人了，因為很辛苦，尤其是湯湯水水，而老闆守著這家店40多年，都沒有開分店，非常珍惜他的信譽，堅持傳統的風味，也不完全以賺錢為目的。為了維持口味和品質，他動作會放慢，雖有民眾會抱怨排隊太久，但都能獲得諒解。有很多人都有意願要加盟，他都拒絕。

盧秀燕也說明今天會議內容，她說，明天國小開始放寒假，她今天在教育局開會，請教育局、各學校的教職員、家長要特別關心弱勢家庭的小孩。尤其是今年家裡剛好有變動或事故，小朋友可能在寒假期間沒有飯吃，或者面臨高風險，包括受虐等等問題，教育人員會主動關心訪視。

【更多新聞】

騎車撞死人　肇逃男竟辯「要去醫院做健康檢查」

車手搭公車領錢以為天衣無縫　卻因這個原因栽了

掛名「鄭多燕」瘦身產品竟含瀉藥　檢調扣44萬粒偽藥6人交保

ET快訊
史上頭一遭！死囚「橡皮圈勒頸」自殺　早點名室友嚇壞
澳洲海灘撿到「3條果凍姊夫」超肥大　神人解答「長知識」
快訊／noovy吉他手Hank宣布退團！突拋震撼彈「原因曝光

關鍵字：盧秀燕,豐原美食,排骨酥,台中市長

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

北市疑砂石車、機車碰撞　女騎士「頭顱破裂」當場亡

迪士尼不來？　韓國瑜不排除引進50億賽道「F1方程式賽車」

MMO手遊《凱薩》雙平台上線　同步釋出電玩展參展訊息

直擊／高雄冷泉再引熱議　潘恆旭：水質採樣數據會說話

​侯友宜會見林右昌談輕軌＆觀光合作　兩人互加LINE

衝衝衝！政委們將「雙軌認養」22縣市　主動盤點、追蹤政策計畫

遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

盧秀燕拚經濟　率官員品嘗40年老店豐原排骨酥

公聽會傾向2020總統立委合併選　中選會：結論最慢二、三月決定

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

MMO手遊《凱薩》雙平台上線　同步釋出電玩展參展訊息

直擊／高雄冷泉再引熱議　潘恆旭：水質採樣數據會說話

​侯友宜會見林右昌談輕軌＆觀光合作　兩人互加LINE

衝衝衝！政委們將「雙軌認養」22縣市　主動盤點、追蹤政策計畫

遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

盧秀燕拚經濟　率官員品嘗40年老店豐原排骨酥

公聽會傾向2020總統立委合併選　中選會：結論最慢二、三月決定

顏寬恒要治虐童！喊用「霹靂手段」　一句話嚇壞網友

拚大選吳敦義帶15縣市赴陸？國民黨：不知是哪裡人傳遞的訊息

獨派促蔡政府依法將管中閔撤職

甘肅蘭州爆非洲豬瘟！190頭豬全遭撲殺　陸已有107例

MMO手遊《凱薩》雙平台上線　同步釋出電玩展參展訊息

邊投票邊開票因為「一份新聞稿」　丁守中律師：法治何在

大立光砸18億元取得新廠房　總面積逾萬坪

女團被規定「要有女明星自覺」　接到冰淇淋代言爽翻！

理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

客運業春節鬆綁「7休1」司機最多可連上9天班　有意新增2條件

女兒找不到「通報失蹤」　警臨檢查獲老夫妻：我們在遊山玩

大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

政治熱門新聞

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

韓國瑜發想　引進F1賽道

柯文哲想組黨　高嘉瑜4字回應

蔡英文秀10年對比照　網友：永..

余天喊窮　李正皓：2翡寶逾千萬

吳宗憲無償挺韓　效益超過代言費

韓國瑜遭綠營圍剿　沈富雄：給1..

名嘴：韓國瑜路平沒處理好將成政..

吳敦義布局520後率縣市長登陸

20年後同學變議會同事　連寶寶..

黨產會追徵國民黨售舊黨部11億..

高嘉瑜發眼球運動春聯　婆媽暴動

吳茂昆被爆施壓中研院聘用兒子

出價470搶高嘉瑜簽名春聯　女..

更多熱門

相關新聞

山手線再交鋒！費用全交通部買單林佳龍反擊了

昨（17）台中市長盧秀燕列席行政院會要求山手線應由中央全額補助且一次核定，當下新交通部長林佳龍雖無回應但是態度和善。而今（18）林在與時代力量立委黃國昌會談後接受媒體聯訪時受終於回應，對於山手線是否由交通部買單，呼籲盧能給出新提案，不然整個案子就會走不下去。

藍綠圍「圓圈圈」　侯友宜：很有話聊

納蘇貞昌政策恐被酸？侯友宜：英雄所見略同

對決山手線　盧秀燕要求「全額補助、一次核定」

盧秀燕恭賀林佳龍擔任交通部長

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

屬「豬」或姓「朱」有好康

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

STUDIO A i8手機不用一萬

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

白家綺結婚3個月「分房睡」！

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面