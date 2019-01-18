盧秀燕拚經濟　率官員品嘗40年老店豐原排骨酥

▲盧秀燕與官員透過臉書直播，介紹豐原知名美食「豐原排骨酥麵」。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕18日上午到豐原陽明市政大樓開會，中午與多位官員前往豐原在地知名的向陽路「豐原排骨酥麵」，透過直播方式，跟網友介紹當地美食。

盧秀燕表示，她中午開完會後就近到這裡來吃飯，這家是豐原最有名的排骨「羹（實為酥）」店，是內行人才知道的美食。它產品有排骨、肉羹、肉排3種，還有入味的滷鴨蛋及小菜。

▲盧秀燕臉書直播，介紹豐原排骨酥麵，希望藉此拚經濟。（圖／翻攝臉書）

▲盧秀燕邀來排骨酥麵老闆解說。（圖／翻攝臉書）

她說，排骨酥麵是從豐原傳出去，這家店是最原始的老店，也最受歡迎。特色除了口味道地，店裡也非常乾淨。因為老闆從30幾年前就進口洗碗機，一台洗碗機就等於一台轎車的錢，為的就是清潔衛生及節省人力，一個小時可以洗1000個碗。食物材料用最好的食材，湯匙、筷子餐具也用不鏽鋼的，環保！

盧秀燕也說，現在要做傳統小吃的很少人了，因為很辛苦，尤其是湯湯水水，而老闆守著這家店40多年，都沒有開分店，非常珍惜他的信譽，堅持傳統的風味，也不完全以賺錢為目的。為了維持口味和品質，他動作會放慢，雖有民眾會抱怨排隊太久，但都能獲得諒解。有很多人都有意願要加盟，他都拒絕。

盧秀燕也說明今天會議內容，她說，明天國小開始放寒假，她今天在教育局開會，請教育局、各學校的教職員、家長要特別關心弱勢家庭的小孩。尤其是今年家裡剛好有變動或事故，小朋友可能在寒假期間沒有飯吃，或者面臨高風險，包括受虐等等問題，教育人員會主動關心訪視。

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