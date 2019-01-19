宜蘭姊妹為百元水桶互毆　4司法官說到累「拒和解」各罰3萬

▲姊妹倆為了一個不到100元的水桶鬧上法院。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本文當事人無關）

突發中心／綜合報導

宜蘭一對33歲、30歲的廖姓姊妹為了一個將近100元的水桶吵架，甚至直接在家中浴室互毆，事後互告傷害罪，雖然檢察官勸兩人和解，但她們堅持提告，最後各被判處拘役30日。更讓外界覺得傻眼的是，整起事件從警訊到判決一共動用4名司法官，反而挨批浪費司法資源。

根據《自由時報》報導，廖姓妹妹2018年7月返家時發現房間裡的籃子和水桶不見了，於是跑到浴室質問是不是姊姊私自拿去使用，對方氣得直接把桶子摔在地上，還不讓她進去拿，這個舉動相當於「開戰訊號」，兩人隨即在浴室門口大打出手，雙方臉部、身體等都有多處挫傷。

▲兩人互毆後各自去驗傷提告傷害。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

姊妹倆氣到各自去驗傷並提告傷害罪，檢察官雖然想從中勸和，無奈都說不動，只好依法起訴，但到了法庭上，兩人還是互控對方先動手，3名法官合議再勸和解還是沒用，只好各判處拘役30日，得易科罰金3萬元。然而，這起事件從警訊到判決，扣除警察一共出動4名司法官，不僅搞得親人之間氣氛緊張又尷尬，還被法界人士批評浪費司法資源。

網友們看到相關新聞報導，也紛紛留言跟著酸諷，「浪費司法資源應該要重判」、「寧願花3萬元爭一個水桶嗎？」、「低端人口還真不少，唉」。