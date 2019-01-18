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新任宜蘭衛生局長　徐迺維走馬上任

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▲▼宜蘭衛生局新任局長徐迺維（圖右），18日從代理局長岳瑞雪手中接下局長印信，正式走馬上任。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭衛生局新任局長徐迺維（圖右），18日從代理局長岳瑞雪手中接下局長印信，正式走馬上任。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局新任局長徐迺維，18日從代理局長岳瑞雪手中接下局長印信，正式走馬上任。宜蘭縣長林姿妙期望借重徐迺維專才，提升宜蘭縣公共衛生及長期照護業務的推展。

▲▼宜蘭衛生局新任局長徐迺維（圖右），18日從代理局長岳瑞雪手中接下局長印信，正式走馬上任。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府表示，新任衛生局長徐迺維，55歲，為美國哈佛大學公共衛生學院公共衛生碩士及國立陽明大學公共衛生研究所博士畢業，就任前為國立陽明大學附設醫院心臟內科主治醫師兼社區醫學中心主任，及國立陽明大學醫學院兼任助理教授，曾任埔里榮民醫院醫師、臺北榮民總醫院主治醫師、行政院衛生署宜蘭醫院副院長及國立陽明大學附設醫院副院長，專長為高血壓及高血壓性心臟病治療。

在衛生局長布達宣誓暨交接典禮中，宜蘭縣長林姿妙致說，縣府團隊組成是考量人才與業務的適切配合，徐迺維在醫學專業領域及行政經歷相當豐富，她感謝國立陽明大學附設醫院同意借調，期望借重徐迺維專才提升宜蘭縣公共衛生及長期照護業務的推展，也感謝衛生局秘書岳瑞雪於代理局長期間，維持宜蘭縣公共衛生業務穩定。

林姿妙指出，面對縣民託付與期待，期許縣府同仁都能以基層的聲音為依歸，苦民所苦，解決每一位民眾生活上最迫切的問題，建設宜蘭成為富足安康、安居樂業的新城鄉，與宜蘭縣民一起拚出宜蘭好生活！

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關鍵字：宜蘭,衛生局,長徐迺維

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