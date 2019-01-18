藍綠出動大咖站台　陳思宇：將與柯文哲用行動走入基層

▲白色力量「柯家軍」立委參選人陳思宇。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市士林大同區立委補選競爭倒數，民進黨立委參選人何志偉邀行政院長蘇貞昌力挺20日站台活動，國民黨立委參選人陳炳甫則是由高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕前來助陣，白色力量「柯家軍」陳思宇原定20日舉辦大型辦桌活動，卻因近日志工遭民眾甩巴掌事件取消。陳思宇18日表示，雖然沒有大型造勢，但是當天也會一同和台北市長柯文哲用行動走入基層。

原定活動11日開跑，原訂規畫捐款2000元就可以吃辦桌千歲宴，但現在卻決定取消，面對藍綠陣營都有大型造勢，陳思宇表示，本來20日有舉辦千歲宴餐會活動，但因為有暴力相向的事件發生，所以以安全為考量，忍痛先取消，目前沒大型造勢，但她跟柯文哲更希望走入基層、實際聽大家聲音，當天會用走路方式跟大家見面，爭取認同。

陳思宇強調，在立委補選中，最重要還是讓人民知道我們可以做什麼、想做什麼，她跟市長會用最樸實、最認真、最努力態度去傾聽大家聲音，這也是為什麼20日沒大型造勢活動，但是會以走路的方式、一步一腳印去傾聽大家聲音。

陳炳甫陣營將於1月20日下午3時至5時在台北市士林區百齡國小舉辦團結造勢大會，國民黨台北市黨部及陳炳甫敲定當天韓國瑜與盧秀燕出席造勢大會；何志偉則是在本週超級星期天將要「衝衝衝」，邀請行政院長蘇貞昌參與造勢晚會。

▲白色力量「柯家軍」立委參選人陳思宇。（圖／記者潘永鴻攝）

另外，北市議員陳建銘在臉書發文表示，已經找到撕毀競選海報的人，疑似不滿柯文哲停發「重陽敬老金」陳思宇說，這幾天有大量海報被撕裂、旗幟被割掉，志工出去也被暴力相向、甚至被尾隨，都非常擔心，目前也盡力做好對志工朋友的保護，其他部分則會依照相關法律程序到警局去備案，「選舉只是一時的，希望大家可以更理性、溫柔看待。」