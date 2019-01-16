遭掌摑志工提告！陳思宇辦公室：嚴厲譴責暴力

▲陳思宇志工遭攻擊。（圖／記者蔣婕妤攝、黃彥傑翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」立委補選候選人陳思宇15日下午到士林百齡國小拜票，不料卻遇上一名自稱綠營支持者的男性民眾狠甩志工巴掌，陳思宇事發後陪同志工送醫驗傷，並前往派出所做筆錄，受傷志工目前已經向施暴者提出告訴。

暴力衝突發生在15日下午，陳思宇競選團隊到士林百齡國小拜票，一名自稱綠營支持者的民眾突然出現干擾，試圖搶下陳思宇送給民眾的爆米花，志工上前阻止，卻遭對方「反手狠甩」，甚至還嗆傷，「我不只要攻擊你，我還性騷擾！」衝突讓志工臉部留下明顯紅腫、情緒不穩，施暴者則向警方供稱是因為不滿台北市長柯文哲取消重陽敬老金1500元才會上街抗議。

陳思宇事發後陪同志工前往新光醫院驗傷，隨後一同到士林後港派出所報案，攻擊民眾則被函送，等待法院通知，他離開派出所時不願回答問題，僅強調一切都是誤會。

據了解，該名受傷志工在完成相關筆錄程序後，目前已經向施暴者提告。陳思宇競選辦公室表示，一定會全力協助受傷志工相關作業，對於熱心志工遭受攻擊相當不捨，嚴厲譴責暴力，呼籲回歸乾淨選舉。

跑選舉行程卻遇攻擊事件，陳思宇15日晚間受訪時激動落淚，她強調，面對志工家屬她非常不好意思，「我看都不敢看他們，拜託大家，還給我們乾淨選舉，不要再尾隨、撕海報、暴力相向，如果是針對我，就算我落選，我都不允許這種情況發生。」

▼驗傷單。（圖／記者蔣婕妤攝）