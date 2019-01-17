英首相梅伊尋求脫歐「B計畫」　歐盟：延長時限得提正當理由

▲梅伊挺過不信任案後，再度邀請國會各黨領袖一起討論脫歐的共識。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊15日面臨脫歐協議過半反對票的挫敗後，16日再度面對工黨發起不信任投票，以325比306票驚險保住首相之位。目前梅伊仍在尋求無協議脫歐以外的「B選項」，但拒絕再次舉辦公投。歐盟發言人斯基納斯提出緩和解方，認為英國可延長3月29日脫歐的期限，但必須在27日前提出詳細原因，由歐盟各國代表開會決議。

不信任投票遭否決之後，梅伊邀請各政黨領袖一同商談脫歐協議以求突破僵局，不過各政黨仍不打算妥協。主要的反對勢力工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）已表示，除非政府能夠一舉解決所有無協議脫歐可能造成的混亂或問題，否則拒絕進行任何會談。

根據《路透社》報導，儘管英國政府仍視無協議脫歐為選項之一，不過一旦無協議脫歐，英國和歐盟的貿易將違反世界貿易組織（WTO）的基本規則。英國前首相布萊爾（Tony Blair）認為，在無協議脫歐發生前，直接延遲脫歐期限的選擇難以避免。

歐盟接受延長脫歐期限的可能，但前提是必須提出正當理由，經由各國代表開會投票決定，但目前並沒有收到英國的請求。梅伊表示，政府有義務兌現英國人民離開歐盟的決定，並呼籲國會各議員放下自身利益一起尋找前進的方向。