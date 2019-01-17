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梅伊邀各黨領袖會談「狂被拒絕」　發言人：仍可能無協議脫歐

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▲▼英國首相梅伊16日在國會面臨不信任動議。（圖／路透）

▲通過不信任投票後，梅伊邀反對黨領袖會談。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國首相梅伊在當地時間16日晚間，面對工黨發起的不信任投票，以325比306票驚險通過，但還得繼續面臨脫歐困境，她表示，已經請各政黨領袖會面，希望有進展。而一名發言人則表示，政府仍不排除英國「無協議脫歐」的可能，反對黨領袖則說，除非這個選項被剔除，否則不參與會談。

發言人指出，不信任投票遭否決之後，梅伊已經包邀請工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨（SNP）和威爾斯黨（Plaid Cymru）等政黨領袖一同商談有關脫歐協議的事情。但是，有許多政黨領袖並不買帳，工黨國會議員拉弗利（Ian Lavery）批評，這場會面「來得太晚了」，梅伊在過去兩年內，都未曾試圖與其他反對黨領導人見面，「這件事讓人很反感，可能也是我們會有今天這個下場的原因」。

梅伊的發言人還提到，目前「無協議脫歐」仍會是政府的選項之一，「我們希望能夠在有協議的狀況下離開（歐盟），但她決心要實現英國大眾的決定，依然會在今年3月29日脫歐」。先前工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）曾堅持，必須撤除「無協議脫歐」的可能，他才會進行參與會面。

對於梅伊邀請談話，多個反對黨領導人並不買單，柯賓就直接表示，拒絕應首相之邀出席政黨領導人的實質會面，除非排除「無協議脫歐」的可能，自由民主黨也做出聲明表達同樣立場。蘇格蘭民族黨則表示，梅伊必須展示願意延長脫歐協議的討論，並且舉辦第二次公投，他們才會加入會談。

據報導，梅伊將在下周一21日，帶著修改過的脫歐協議草案，重新回到國會進行表決。原先的脫歐協議在15日的投票中，以202比432票遭到反對。

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