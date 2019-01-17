脫歐協議吞羞辱大敗…秒對決「不信任案」　梅伊：團結還有長路要走

▲英國首相梅伊16日在國會面臨不信任動議。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國首相梅伊的脫歐協議草案在下議院遭大比數否決，英政府遭遇歷史性「羞辱性大敗」，在野工黨更趁勢提出不信任動議，辯論後將於16日晚間7時（台北時間17日凌晨3時）表決，使梅伊的再度陷入政治危機。梅伊表示，在這需要團結的時刻，提前大選不符合國家利益。

英國國會15日晚間以202票支持比432票反對結果，否決了梅伊（Theresa May）與歐盟達成的脫歐協議草案。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）立即對梅伊政府提出不信任動議。

根據英國廣播公司（BBC）報導，保守黨和工黨16日下午在國會展開激烈辯論。柯賓表示，他希望能透過大選檢驗民意，並深信這是對國家最好的決定。他又說，梅伊既然聲稱他的協議方案對英國勞工和商界最好，那就不應該害怕面對民意檢驗。

主張二次公投的保守黨議員蘇布瑞（Anna Soubry）則質疑，儘管目前形勢如此，為何保守黨仍在週末最新的民調中領先工黨6個百分點。她補充說，「可能是因為柯賓是史上最沒用的反對黨領袖」。

▼英國工黨黨魁柯賓。（圖／路透）



梅伊則說，自己有責任履行公投結果，並稱只要挺過不信任案，政府將與跨黨派人士磋商可獲支持的方案，並與歐盟再次談判。路透社報導，梅伊向國會說，英國正處於歷史性的一刻，當務之急是重新團結國家，而昨晚的表決顯示「還有很長的路要走」。梅伊說，她不認為提前舉行大選是正確的決定，也不相信改由工黨領導政府會是「達成團結的道路」。

英國脫歐的「329大限」已迫在眉睫，雖然工黨對政府提出不信任動議，另梅伊首相大位不保，但也已經有不少反對脫歐協議的議員，表態繼續支持梅伊執政。不信任動議案必須獲得三分之二議員支持，才能觸發提前大選，且動議通過後，梅伊政府有14天時間能重新爭取國會信任，此外她也可以辭職重組政府。

假如不信任案通過，保守黨和工黨均能重組新政府，但國會中只有保守黨擁有足夠票數，因此工黨勢必得爭取其他黨派支持；若在14天內沒有任何一方能夠籌組新政府，國會將會解散，於25天後提前舉行大選。

▼英國未來脫歐之路的5種可能性。（圖／記者張方瑀製表）

