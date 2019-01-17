「鼓勵其他女性勇敢而自由！」　沙國逃家少女加拿大展新生活

實習記者鄭佩玟／綜合報

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）指稱遭到家人虐待，不惜冒著生命危險逃亡，雖然在中途於泰國曼谷轉機時遭到沙國駐泰大使館的官員阻攔，幸好目前已順利抵達加拿大。日前接受澳洲廣播公司訪問時，她也透露，重返自由後想嘗試以前從沒做的瘋狂事情。

▲沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）11日晚間搭機前往加拿大。（圖／路透）

據英國《獨立報》報導，沙烏地阿拉伯採取嚴格的「男性監護人制度」（male guardianship），意思為女性做任何重大決定，都需要一位男性的同意，未婚女性的男性監護人通常為父親或兄弟，結婚後自動轉為丈夫，若已無年長男性親屬，甚至可由已成年的兒子擔任。「重大決定」包括就學、申請護照、出國旅遊、連開銀行帳戶都要。

「男性監護人制度」導致許多女性遭到虐待，甚至被迫結婚，也因此越來多年輕女性不惜搏命也要出逃。18歲少女奎農就是其中一人，在家裡虐待已成為家常便飯，下定決心借用朋友的信用卡買了前往澳洲的機票，尋求庇佑，雖一度在泰國轉機時遭沙烏地阿拉伯與科威特大使館官員攔下。她透露若真的被迫回國，遺書已準備好，「我決定在回到沙烏地阿拉伯之前自我了斷。」

▲沙烏地阿拉伯18歲少女奎農逃離家人，卻在曼谷轉機時一度遭到扣留。（圖／路透）

幸好後來得到加拿大庇護，在當地展開新生活，奎農提到自己逃離的原因，「我想擺脫壓迫與憂鬱，我想要獨立。不想和自己不喜歡的人結婚，如果沒有允許，還不能找工作自力更生，甚至無法獨自旅行。」

奎農表示，沒有制度能夠阻止這一切發生，但希望透過自己的故事，可以鼓舞其他女性，並推動改變法律的力量。初來乍到新的國家，她很開心的說，「加拿大像我展現歡迎之意與愛，我看得出來這是尊重人權與人們尊嚴的國家。」不過奎農也開玩笑，「加拿大太冷了啦。」

▲沙烏地阿拉伯18歲逃家少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）飛抵加拿大多倫多，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）前來接機。（圖／路透）

加拿大為難民提供1年的經濟援助及免費的英語課程，奎農想要讀大學建築系，想體驗當青少年的感覺，隨心所欲的打扮自己，「要做以前從未做過的瘋狂事情。」