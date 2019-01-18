「超級血狼月」周日登場染紅夜空　3大天文奇觀1次滿足

▲ 2018年7月27日在德國西部拍攝到的「血月」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美東時間20日晚間，罕見的「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon）將在空中上演。這個由三大天文奇觀組成的奇景會把一輪大滿月變成詭異的深紅色，在美洲、歐洲西部、非洲及俄羅斯部份地區都可以清楚看見，但屆時正值白晝的亞太地區只能抱憾錯過。

「超級血狼月」同時符合三個天文現象，包括「超級月亮」、「血月」和「狼月」。「超級月亮」指當月亮達到近點，又正好是滿月時，看起來會比平常大14%，亮度也會增加30%；「血月」即是月全食，當太陽、地球、月亮成一條直線時，月球完全被地球的陰影籠罩，只有紅光照在月亮上，使月亮呈現特別的橘紅色；「狼月」則是在美國文化中對「1月的滿月」的俗稱，據說此時狼的叫聲特別大聲，也是牠們最饑餓的時候。

美國國家航空暨太空總署（NASA）資料顯示，北美和南美地區除了阿拉斯加的阿留申群島，都可以欣賞到1月21日凌晨0時12分的「超級血狼月」，歐洲西部、非洲和俄羅斯部份地區民眾也是幸運兒，但亞洲、澳洲、印度和靠近亞洲的多數太平洋島嶼則無法一窺這個睽違3年的奇景。

此次「超級血狼月」會在美東時間20日晚上9時36分開始，於21日凌晨1時50分結束，期間共約4小時，一旦錯過就要等到2021年5月26日。民眾只要在足夠晴朗的地方就可以觀賞，不需要特別保護眼睛。但由於美國本周末受到風暴急凍，氣溫相當低，不想出門的民眾也可以選擇觀看線上直播。