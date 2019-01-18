川金二會談判籌碼　北韓料「廢棄寧邊核設施」換解除經濟制裁

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

隨著北韓高官金英哲訪美，川金二會似乎已經有譜。南韓統一外交安保特別助理文正仁16日預測，雙方在此次會晤需要以「行動對行動」的方式進行討論，北韓手上的談判王牌會是「廢棄寧邊核設施和洲際導彈」，美方則是解除部分經濟制裁措施，儘管結果難預測，但很可能產生好的結果。

南韓《東亞日報》18日報導，北韓去年11月取消在紐約舉辦的高層會談後，雙方高層交流陷入僵局，直到北韓領導人金正恩發表元旦演說以及美國總統川普（Donald Trump）派專人赴平壤轉交親筆信後，雙方互動才轉趨熱絡。

文正仁16日出席埃及開羅韓國大使館舉行的座談會時提到，美朝迄今取得的無核化談判都是透過磋商才有的，雙方在川金二會期間需要以「行動對行動」的方式進行討論，「預計在第二次川金會上，朝鮮的王牌將是廢棄寧邊核設施和洲際導彈，美國也會採取解除部分經濟制裁等相應措施。」

文正仁表示，金正恩自去年9月發表平壤共同宣言後，打算依據美方的回應，有意採取永久廢棄寧邊核設施等措施，此舉算是把球踢給美國，「若川金二會出現解除部分經濟制裁的方案，金正恩的下一步將是回訪首爾，期盼屆時能針對兩韓經濟合作方案進行更多交流。

▼ 北韓高官金英哲從北京直飛華盛頓。圖為金英哲17日抵達北京。（圖／路透）