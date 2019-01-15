天道盟太陽會3巨頭全落網　強逼上櫃電子公司簽2億元本票

記者柳名耕／台北報導

刑事局偵四大隊第二隊日前獲報，有天道盟太陽會份子涉嫌向上櫃電子公司恐嚇取財、強逼簽本票、持刀修理酒店少爺、醫美診所糾紛等案件，14日持拘票前往北市內湖、文山以及桃園逮補太陽會會長「鐵霸」曾盈富、「太保」曾盈進、「韋小寶」蕭貞文以及5名小弟，訊後依恐嚇取財、殺人未遂、違反組織犯罪條例送辦。

▼天道盟太陽會會長鐵霸曾盈富（中），14日遭警方逮補。（圖／記者柳名耕攝）



警方指出，在接到報案後就成立專案小組展開蒐證、追查，發現鐵霸曾盈富（49歲）、太保曾盈進（43歲）在2017年10月間得知北市1間上櫃的電子公司，與國外的供應商有近2億的貨款糾紛，遂帶小弟與該電子公司「商談」，最後強逼被害人簽下1億9800萬的本票，甚至還要小弟到被害人家中潑漆，讓人心生畏懼。

除了強逼簽本票外，曾盈富在金字酒店消費時，因不滿酒店少爺的服務態度，要2名小弟修理，造成該名被害人全身多處穿刺傷，庚要求簽下和解書。

鐵霸的弟弟曾盈進在2018年8月間，因友人與新北市1間醫美診所發生糾紛，也帶了小弟的診所討公道，擔心診所不知道他的身份，甚至在紙條寫下天道盟太陽會「太保」，要被害人自己上網查名聲。

專案小組長時間的蒐證，終於在14日持拘票前往北市內湖、文山以及桃園逮補逮補8人，並起出改造槍枝1把、9mm子彈53顆、西瓜刀、鋁棒、木棒等贓證物，訊後將8嫌依恐嚇取財、殺人未遂、違反組織犯罪條例送辦。

▼鐵霸的弟弟「太保」曾盈進（中後）也被警方逮補。（圖／記者柳名耕攝）



▼警方在鐵霸小弟住所，搜出改造槍枝以及「鐵霸」專屬的「霸」字徽章。（圖／記者柳名耕攝）



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