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電話剛接通！話還沒說「老媽秒轉帳5000元」掛斷　兒崩潰：第六感也太準

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滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲兒子被媽媽的神準第六感嚇到了。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

爸媽，是世界上最懂你的人，你一個小眼神他都知道幹嘛！一名男網友高中時打電話給媽媽想借個錢，接通後他什麼話都還沒有說，媽媽就寄了5000元過來，超準的第六感讓他既開心又無言。

網路瘋傳一張哏圖中，是孩子先私訊爸爸說，「爸～最近還好嗎？家裡生意怎麼樣？」爸爸什麼也沒過問，冷冷丟出兩個字「已匯」。

一名男網友看見哏圖超有感，轉貼在臉書「爆笑公社」分享自己的經歷說，高中時曾打電話給媽媽，真的什麼話都還沒講，媽媽第一句話就問他「多少」，他乖乖照回「5000元」，整個超無言，「我媽連假鬼假怪問候的機會都不給我！」

耍廢,沙發,滑手機,宅女。（圖／記者季相儒攝）

▲孩子都是來討債的XD。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

原PO媽媽的「通靈」能力，比哏圖裡的爸爸更狂，第六感只能說準到爆。神準的爸媽讓網友紛紛留言笑說，「不囉嗦阿~很阿莎力」、「沒在客套的」、「笑死，單刀直入」、「高高手，不做無效攻擊」、「家人果然很了解你」、「高中時每個禮拜日常」。

也有網友分享自己的痛苦經歷說，「沒辦法，兒子、女兒像詐騙集團一樣」、「兒子：媽媽～我跟你說（開始要說），我：我不想聽」、「爸媽都回我：沒有，然後還叫我去買酒......」、「同學十多年不見，這禮拜一起喝個咖啡......對了！你聽過安麗嗎？」。

▲▼電話剛接通！話還沒說「老媽秒轉帳5000元」掛斷　兒崩潰：第六感也太準。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲當過爸媽都很了解孩子在想什麼。（圖／翻攝自爆笑公社）

另一名當媽的網友更狂，她早已摸透女兒所有招數，要先從女兒打電話來時第一句來做判斷，兩句話就能打發完成；如果女兒第一句是「媽媽，我愛你」，要秒回「沒有！」

如果女兒第一句話是「媽媽，我......」，要買上回「不可以。」簡單兩句話殺爆孩子的請求，讓她笑說驕傲地說「就這樣，一通電話算是完成了^_^。」

ET快訊
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關鍵字：高中,匯款,爆笑公社

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