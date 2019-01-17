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人安羅東寒士尾牙倒數10天　幼兒園與寒士同享天倫樂

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▲立委陳歐珀夫人徐慧諭，率慈怡幼兒園小朋友化身小義工，為寒士們盛上熱騰騰的飯菜「打菜加油」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲立委陳歐珀夫人徐慧諭，率慈怡幼兒園小朋友化身小義工，為寒士們盛上熱騰騰的飯菜「打菜加油」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

揪感心！為讓年長寒士們感受傳統3代同堂樂趣，常年關心寒士的立委陳歐珀夫人徐慧諭，率慈怡幼兒園小朋友化身小義工，為寒士們盛上熱騰騰的飯菜，並贈送親手製作的吉祥語小飾品，讓人安羅東站內孤苦無依的年長寒士，能感受子孫滿堂的溫馨情。

人安羅東平安站表示，寒士吃飽30尾牙已進入倒數10天，羅東場經費募集仍未到位，立委陳歐珀夫人徐慧諭得知消息，於17日上午與慈怡幼兒園小朋友一同到站內關懷。小朋友以「歡樂慶團圓」舞蹈作為開場，並獻上親手製作、象徵「平安」、「好運旺旺來」、「年年有餘」的小飾品，祝福寒士朋友平安快樂；也化身一日義工，為寒士打菜加油。

徐慧諭憂心尾牙經費未足，希望讓寒士朋友們在過年前能有一頓溫暖，立刻認桌支持；而慈怡幼兒園小朋友們與寒士爺奶同樂，透過與孩子的互動，讓年長寒士感受社會溫暖。

人安羅東平安站呼籲社會大眾認桌支持，盼能拋磚引玉，聚沙成塔，順利募足經費，讓寒士們能感受年節時家家戶戶歡樂圍爐的氛圍。

人安羅東平安站說，每年農曆年前，人安．創世．華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，已邁入第29年，將於2019年1月27日全台16處同時辦理，服務露宿街頭的流浪人、失業生活陷困者、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭參與，羅東場將辦理70桌，邀700位寒士在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。愛心專線：(03)961-7706。劃撥帳號：50023495(戶名：人安基金會，註：尾牙)。

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關鍵字：人安羅東平安站,寒士吃飽尾牙,認桌

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