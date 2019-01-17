前南縣議長吳健保藏蘇比克灣別墅　菲警監控3個月逮人

▲涉職棒簽賭案被判刑定讞逃亡遭通緝的前台南縣議長吳健保，被刑事局與菲律賓警方合作在菲律賓境內查獲，刑事局已派員到菲國聯絡遣返事宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

涉職棒簽賭案被判刑3年2月定讞的前台南縣議長吳健保，2014年9月30日發監時卻找不到人，自此被新北地檢署發布通緝，據了解刑事局與菲律賓警方合作於1月16日在菲律賓境內，查獲逃亡4年的吳健保，刑事局已派員到菲國聯絡遣返事宜。

據了解，前台南縣議會議長吳健保涉及分別由台南地檢署與新北地檢署偵辦的兩起職棒簽賭案，由台南地檢署主辦部分，吳健保被判2年有期徒刑，已執行完畢，新北地檢署主辦部分，2014年8月被台灣高等法院判應執行有期徒刑3年2月（不得易科罰金），及2年3月（得易科罰金）確定。其中有3年2月刑期不得易科罰金，需入監服刑，由新北地檢署於2014年9月5日囑託台南地檢署代為執行，台南地檢署隨即進行確保執行程序，限制受刑人出境出海，並傳喚受刑人於2014年9月30日上午10時到案執行，但他卻沒到案執行，人自此人間蒸發，而新北地檢署接續沒收保證金，並對吳健保發布通緝。

刑事局偵查第8大隊獲報吳嫌藏匿於菲國，將情資通報駐菲聯絡官，經聯絡官會同菲國警察總署及移民局人員歷經3月餘監控，掌握吳健保藏匿在菲國蘇比克灣一處別墅內，確認吳嫌行蹤後，於1月16日下午6時30分，將吳嫌逮捕到案，目前接洽菲律賓移民局辦理遣返程序。台南地檢署接獲訊息，目前與刑事局及法務部了解相關案情中。

據了解，69歲的吳健保，是無黨籍政治人物，台南市仁德區二空新村眷村子弟，雖然是外省二代，但其地位在本省人眾多和各種不同勢力的東門地區脫穎而出，為東門第二把交椅，實力屬重量級，曾是中國國民黨籍，擔任過台南縣議會第14屆副議長、第15、16屆議長、台南市議員和「大台南問政監督聯盟」總召，傳係2009年中華職棒假球事件「雨刷集團」幕後金主。