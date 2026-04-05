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直搗伊朗「搶救F-15E飛官」！美軍啟動戰鬥搜救　部隊超狂背景曝

▲▼伊朗境內有人向美國直升機開火。美軍正在空中搜尋失蹤飛行員。（圖／翻攝自Ｘ）

▲美軍將派出特種部隊深入敵境搶救失蹤飛官。（圖／翻攝自Ｘ）

記者王佩翊／編譯

美軍一架雙座F-15E戰機墜毀於伊朗境內，機上其中一人已獲救送醫，另一名飛官彈射後至今下落不明，伊朗當局隨即祭出100億圖曼（約新台幣200萬元）懸賞追捕，而美軍也立刻啟動高度機密的「戰鬥搜救」（CSAR）任務，派遣頂尖特種部隊強行深入敵境，與時間賽跑，並與敵軍搶人。

根據BBC報導，美軍目前已展開全面搜索，此次「戰鬥搜救」救援行動規模龐大，一名曾任空降搜救中隊指揮官的前軍官透露，光是執行這類伊朗境內任務，至少需動員24名空降搜救員，搭乘黑鷹直升機挺進搜救熱區。

這批人員隨時準備跳傘，抵達目標位置後須立即提供緊急醫療處置，同時閃避敵軍追擊，任務難度之高令人咋舌。該指揮官直言，這項任務「極度危險」，而這群隊員正是美國空軍公認的「瑞士刀」。

美國海軍陸戰隊前特種作戰專家哈克特（Jonathan Hackett）則指出，此次行動性質屬於「非標準輔助回收任務」（non-standard assisted recovery mission），研判美軍在行動展開前可能已秘密聯繫當地組織，預先建立應急管道協助救援推進。

搜救人員會從飛官最後已知位置出發，以扇形方式向外擴大搜索範圍，但敵軍也幾乎在同一時間部署兵力意圖搶先俘獲，分秒必爭的態勢讓整個任務更加劍拔弩張。

執行CSAR任務的核心主力，是隸屬特戰體系的「空降搜救員」（Pararescuemen，簡稱PJs），由戰鬥救援官統籌領導，其官方座右銘為「我等所行，為使他人生存」（These Things We Do, That Others May Live）。

「空降搜救員」每一位隊員都必須歷經長達2年的地獄式訓練，內容涵蓋傘降、潛水、水下爆破以及野外求生（SERE）等極限科目，兼具戰鬥員與醫療人員的雙重能力，才能獲得上場資格。

現代CSAR戰術的根基可追溯至越戰時期，此後在阿富汗與伊拉克戰場上累積了數千次實戰經驗。其中最廣為人知的案例，包括1995年於波士尼亞成功救出遭擊落飛官歐格雷迪（Scott O'Grady），以及1999年深入塞爾維亞救回F-117夜鷹戰機駕駛，兩度在幾乎不可能的環境中完成任務。

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