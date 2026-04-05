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比婆婆大9歲！60歲女倒追「26歲鮮肉」　師徒戀修成正果

比婆婆大9歲！60歲「師父」倒追26歲鮮肉修成正果　他深情告白：幫妳換尿布

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

由搞笑藝人藤井隆與藝人井上咲楽共同主持的日本長壽綜藝節目《新婚さんいらっしゃい！》，將於明天（5日）播出一段備受關注的婚姻故事。一對年齡相差34歲、由60歲妻子與26歲丈夫組成的新婚夫妻將登場，分享跨越世俗眼光的愛情歷程。

日本ORICON NEWS報導，這對夫妻的相識源於大眾演劇界，最初身分為「師父與弟子」。女方過去歷經3段婚姻，已有約20年未再談戀愛，原本以為人生不再有感情波動，卻因年輕弟子的出現，重新燃起愛火，迎來人生另一段春天。兩人不僅跨越年齡差距，也突破師徒關係的界線，發展出一段濃烈而真摯的戀情。

兩人的故事發生在位於東海村的「劇團椿」。該劇團由女方母親於約40年前創立，全盛時期曾擁有近50名團員，巡迴全國各地溫泉區演出，如今規模縮減至約8人，轉型為地方型劇團持續經營。她自8歲起投入舞蹈訓練，現為第二代團長，兼顧演出與指導工作。男方則是一名上班族，於1年前加入劇團成為新人演員，甚至帶動兩位妹妹一同學習舞蹈，逐漸融入劇團生活。

丈夫回憶，自己在國中時於澡堂首次觀賞大眾演劇，當時便產生濃厚興趣，卻因家人反對而未能實現夢想。直到某日偶然經過「劇團椿」看到招牌，才再次燃起熱情並主動聯絡拜訪。初次登門時，他對留著飛機頭的初代團長感到震撼，但見到妻子後便安心不少，兩人也留下「帥氣」與「美麗」的第一印象。

短短3天後，兩人關係迅速升溫。女方透過通訊軟體主動詢問感情狀況，並坦言自己長期單身，逐步拉近距離，顯得格外投入。男方起初雖對年長師父的積極態度感到困惑，但隨著兩人共同演出《矢切的渡船》，在詮釋禁忌之戀的過程中，被對方的舞台魅力深深吸引，甚至在牽手瞬間產生命中注定的感覺。

關係轉折點出現在某次煙火大會。男方鼓起勇氣邀女方單獨約會，並在活動結束後告白心意，直言願意承擔未來一切責任，甚至表示「連換尿布也會做」，展現跨越年齡差距的決心。於是，兩人在相識僅5個月後確立戀人關係。

戀情公開後，雙方家庭反應成為關注焦點。由於女方比男方母親年長9歲，最初讓家人震驚不已。不過在實際相處後，透過家庭聚餐與交流，關係逐漸融洽。男方母親形容媳婦如同「令人安心的姐姐」，而男方妹妹們也將她視為能夠傾訴心事的「第二個母親」。

節目最後將公開婆婆寫給媳婦的親筆信，為這段跨越年齡、身分與世俗框架的愛情故事增添溫馨收尾，也展現多元婚姻樣貌下的理解與接納。

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