美F-15軍官下落不明！　恐重演「1979年人質危機」惡夢

▲1979年伊朗爆發伊斯蘭革命後，隔年的11月4日，美國駐伊朗大使館被伊朗激進學生占領，劫持99名人質，其中有66名美國外交官和平民，總共被扣留長達444天。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍一架F-15鷹式戰機（F-15 Eagle）遭伊朗擊落，一名美軍武器系統官下落不明。儘管美國總統川普曾誇口伊朗對美軍戰機「無能為力」，但隨著搜救行動陷入僵局，華府正面臨極大的政治考驗。外界擔憂，一旦失蹤美軍落入伊朗之手，恐淪為政治宣傳工具，讓1979年伊朗人質危機的惡夢再度重演。

F-15遭擊落重創美軍威信 伊朗祭「200萬台幣」懸賞活捉

根據BBC報導，川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前多次強調美軍已掌握「制空權」，且伊朗防空系統早已被削弱。然而，戰機遭擊落的事實重擊了華府，這顯示即使防衛能力受限，伊朗仍有能力威脅美軍領空。

目前伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已動員部隊與當地民眾展開大規模搜救，並祭出約6.6萬美元（約台幣213萬元）的高額賞金，要求務必「活捉」這名失蹤美軍。

恐淪宣傳工具 1979年「人質危機」陰影壟罩

外界分析，失蹤美軍若被伊朗部隊尋獲，對華府而言不只是戰術失敗，更是嚴重的政治難堪。最令白宮憂心的是，這名飛行員可能被當作宣傳工具，進而喚醒美國民眾對1979年「伊朗人質危機」的慘痛回憶。

當時52名美國外交官被囚禁長達444天，最後美國被迫解凍近80億美元的伊朗資產才換回人質，該事件在美國政界留下深遠的創傷。

▲美國被迫解凍近80億美元的伊朗資產才換回人質。（圖／達志影像／美聯社）



歷史上，美軍為營救被俘人員常付出高昂代價。例如2014年歐巴馬（Barack Obama）政府曾以5名塔利班囚犯換回遭俘虜的美軍中士伯格達爾（Bowe Bergdahl），當時便引發「變相鼓勵綁架」的激烈抨擊。

如今川普政府同樣陷入兩難：是該加強軍事報復，還是透過秘密管道（backchannel）進行利益交換？

最後通牒將至 荷莫茲海峽成衝突引爆點

隨著地面入侵伊朗的風聲四起，美國國會內部也出現分歧。共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace）疾呼應盡早撤軍，民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）則要求伊朗遵守國際法。美國政壇對另一場「無止盡戰爭」與更多美軍傷亡顯然缺乏胃口。

川普已對伊朗下達最後通牒，要求在6日前達成協議並重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將對伊朗能源設施發動「地獄級」打擊。儘管川普對外宣稱談判進展順利，但德黑蘭方面卻堅決否認。隨著美軍在波斯灣持續增兵，這場高風險的「搜救競賽」正將中東局勢推向失控邊緣。