iPhone鬧鐘設這首！　專家認證「起床神曲」：能減輕大腦負擔

記者張方瑀／綜合報導

每天早晨起床都像一場痛苦的掙扎嗎？如果你覺得睜開眼特別困難，可能不是因為你太懶，而是鬧鐘鈴聲選錯了！最新研究指出，超過半數的iPhone內建鬧鐘鈴聲會對神經系統造成負擔，而研究團隊也特別點名了幾款「神曲」，能幫助大腦溫柔地從睡眠過渡到清醒。

根據《紐約郵報》報導，視聽整合行銷公司Startle針對140種智慧型手機鬧鐘進行分析，發現許多刺耳、短促且高分貝的鬧鐘聲，會讓身體在醒來瞬間被迫進入「對抗或逃跑」（Fight or flight）狀態。

喚醒大腦皮質 專家曝「完美鈴聲」關鍵

心理學家兼睡眠專家比拉（Ritz Birah）指出，這種起床後渾身無力、腦袋霧霧的感覺稱為「睡眠慣性」。研究發現，具備旋律與節奏特質的鬧鐘，能觸及大腦皮質（Cortical networks）中更廣泛的區域，包含注意力與聽覺處理區。

比拉表示，這類鈴聲能讓覺醒度（Arousal）循序漸進地提升，讓人醒來後擁有更好的認知表現。而「完美鬧鐘」應具備以下基準：

旋律： 簡單、可以跟著哼唱。

音調： 主頻率約 500 赫茲（Hertz）或 C5 調。

節奏： 理想速度為每分鐘 100 到 120 拍（BPM）。

iPhone 與三星「必選清單」公開

根據上述科學標準，研究團隊選出了兩大手機陣營的最佳鬧鐘選項：

【iPhone 用戶推薦】

首選： 「煎茶」（Sencha）被評為第一名，因為它具備簡單的C調旋律、每分鐘110拍的節奏，且頻率極佳。

其他推薦： 「在海邊」（By the Seaside）、「腳步」（Steps）與「振奮」（Uplift）。

【Samsung 用戶推薦】

首選： 「合成鈴聲」（Synth Bell）與「輪滑迪斯可」（Roller Disco）是最大贏家，兩者皆為C大調，節奏穩定且頻率較低。

這些鈴聲具備共通特徵，能幫助身心溫柔地甦醒，將不適的睡眠慣性降至最低。

不想用手機？「日出鬧鐘」更符合生理節律

對於不喜歡用手機當鬧鐘的人，比拉則推薦使用「日出鬧鐘」。這種設備透過模擬太陽升起、逐漸增強的光線，能有效抑制體內的褪黑激素，並向大腦發出起床訊號。

比拉強調，日出鬧鐘比單純的聲音喚醒更符合人體的「晝夜節律生物學」（Circadian biology），讓身體能更自然地開啟清醒過程。

除了更換鬧鐘，專家也建議，對大腦最好的做法是建立規律的起床習慣，並在醒來後立即接觸光線、喝杯水或深呼吸，訓練大腦識別起床模式，讓每一天都能輕鬆開啟。