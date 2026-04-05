今清明要發了！　4生肖財運旺

▲屬羊正財、偏財兩開花。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是清明節，清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「羊、猴、雞、龍」拜完祖先，特別容易在清明節後獲得祖先庇佑，不但財運升溫，還可能夢到提示發大財的靈夢訊息。



TOP 4：屬龍

清明期間磁場大旺，不僅能得到祖先加持，更有機會轉運開財。建議清明節可以安排戶外活動，曬曬太陽，有助於清除體內濁氣，提升整體能量，為財富注入新能量！

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TOP 3：屬雞

近期偏財運超強，無論是買彩券、抽獎還是小額投資都特別有感。如果在清明期間夢到數字，不妨記下來試試手氣。也適合開始研究理財工具，可能會意外發現賺錢的好契機！

TOP 2：屬猴

清明後正財運大爆發，工作表現獲得肯定，資源、獎金機會都將接踵而來。不過，手頭寬裕之餘，也要留意理性消費，將資金儲備起來，日後若想開啟副業或進修，會是最強助攻！

TOP 1：屬羊

這波根本是祖先欽點的財運之星！不但正財、偏財兩開花，還有機會接收到外來的投資合作邀約。若近期觀察到市場有回檔，不妨果斷加碼、靈活布局。也適合兼職、斜槓累積財富，收穫將非常可觀。

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