桃園消防猛男揚威健美健身錦標賽　大有分隊徐鵬翔再奪金

▲桃園市消防局第一大隊大有分隊隊員徐鵬翔日前參加「桃園市長盃健美健身錦標賽暨全運會代表隊選拔賽」，勇奪第一名佳績。（圖／桃園市消防局大有分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局第一大隊大有分隊隊員徐鵬翔，3月下旬參加「桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽」，在競爭激烈的「178公分男子健體項目」中成功蟬聯金牌。徐鵬翔指出，希望透過自我要求極致體能，讓自己隨時保持在最佳狀態，以應對每一趟守護市民的勤務任務。

▲徐鵬翔於賽事上展現健壯英姿。（圖／桃園市消防局大有分隊提供）

大有分隊表示，徐鵬翔過去戰績亮眼，曾於2023年WNBF男子健體183公分量級獲第4名，並於2024年市長盃178公分量級奪冠。這次再度參賽，成功蟬聯178公分量級冠軍，實力備受肯定，展現出桃園消防猛男勇猛的體能。

▲徐鵬翔於賽事上展現背肌。（圖／桃園市消防局大有分隊提供）

徐鵬翔分享，備賽過程需維持高強度重訓與有氧運動，並精確控管飲食，長期以雞胸肉、白飯與花椰菜為主。但坦言，消防工作不可預測性是訓練最大的阻礙，在火災或緊急救護發生時必須隨時處於備戰狀態，往往會打破原定鍛鍊與休息計畫。即便如此，仍十分享受消防工作的挑戰，健身與救災相輔相成，希望透過自我要求的極致體能，讓自己隨時保持在最佳狀態，以應對每一趟守護市民的勤務任務。

▲桃園市消防局第一大隊大有分隊隊員徐鵬翔蟬聯冠軍與其他參賽選手合影。（圖／桃園市消防局大有分隊提供）

本項賽事共吸引數百名選手競技，其中有來自桃園、桃園機場、台中及宜蘭等地的10名消防員共同組隊挑戰，展現消防員勇猛的體能素質。大有分隊分隊長蘇翊瑄認為，消防勤務壓力繁重，徐鵬翔在兼顧工作之餘，仍能展現高度自律進行訓練實屬不易，平時也熱心與同仁分享健身與營養知識，帶動分隊整體的體能素質提升。徐鵬翔能從眾多精銳選手中脫穎而出蟬聯冠軍，分隊全體同仁都感到與有榮焉，展現桃園消防員陽光、勇猛的正面形象。