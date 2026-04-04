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「包圍縣府孩子作主」賴總統讚：太酷了　肯定屏東為兒童首都

▲賴清德總統南下屏東縣政府與兒童們同樂。（圖／屏東縣政府提供）

▲賴清德總統南下屏東縣政府與兒童們同樂。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣「包圍縣府 孩子作主」活動，繼首日縣政府被2萬名親子鬧翻天後，今（4）日再迎來重量級祝福；賴清德總統特地在兒童節這天南下和親子們同樂，認為這項遊戲背後最大的意義就是兒童是屏東縣的主人，直讚「太酷了」、「非常棒」，肯定「屏東是兒童首都」！

▲賴清德總統南下屏東縣政府與兒童們同樂。（圖／屏東縣政府提供）

▲賴清德總統南下屏東縣政府與兒童們同樂。（圖／屏東縣政府提供）

賴總統此行由總統府秘書長潘孟安等人陪同，即使天公不作美下起陣雨，屏東縣政府仍湧入滿滿的人潮，親子的笑聲讓賴總統也忍不住童心，一路笑著和玩著遊戲的親子們打招呼；這些遊戲都由縣府各局處設計，簡單有趣並融入各局處的特色，例如小小刑警、小小消防員、小小環保員等，孩子們彷彿小boss體驗不同行業，玩得不亦樂乎。

縣長周春米指出，屏東舉辦「包圍縣府 孩子作主」活動有二個重要精神，第一個就是遵守聯合國的公約，尊重小朋友的遊戲權，第二個意義是小朋友還可自己決定要玩什麼遊戲的權利，要蓋什麼樣的共融遊戲場的權利，這就是孩子的自主權。

周縣長說，去年我們把整個屏東縣政府變成一個大遊戲場，縣府24個局處加上軍方單位、民間單位，共同為孩子設計他們想要的遊戲，今年活動加碼從一天變成二天，還迎來了總統，就是要給大家一個難忘的兒童節。

賴總統則打趣說，他昨天在台北接到一個非常重要的訊息，有2萬多人包圍了屏東縣政府，所以他今天特別來關心屏東縣政府和縣長的安危，結果來到現場，原來包圍的是小朋友，到處都是歡笑聲，屏東縣政府已不再是縣政府，而是一個兒童樂園，「這太酷了吧」。
賴總統表示，這個活動和一般公園、兒童樂園的遊戲不一樣，這是道地屬於屏東縣政府特有的遊戲，有人說兒童是未來的主人翁，他認為這個活動背後最大的精神是周春米縣長把兒童當作是現在屏東縣政府的主人，他覺得非常棒，未來中央會跟周縣長在地方共同合作，讓屏東成為台灣的「兒童首都」。

包圍縣府活動還有一個重要核心理念就是「小小縣長」，賴總統親切地和11名小小縣長候選人合照，孩子們關心的議題比大人想像的更多，從環境保護、農業發展到交通與校園生活，甚至包括學校是否設置福利社等貼近生活的需求，反映孩子對世界的觀察與期待，「傾聽孩子的聲音」也正是小小縣長的主軸。賴總統勉勵小小候選人，日後若當縣長、當家長時，不要忘了當時的兒童節，讓孩子們繼續包圍縣府，讓他們也玩得開心快樂。

此外，屏東「包圍縣府 孩子作主」去年第一次舉辦，就引起國際注目，國際遊戲協會主席羅賓米勒（Robyn Monro Miller）女士日前特地訪問屏東交流，今年也首度有泰國的團隊參與；泰國農磨蘭普府行政區由副縣長率團專程觀摩，包括遊戲文化工作者、學校教育人員等一行20多人，他們前一日先拜訪縣府，對於縣府動員各局處投入舉辦活動非常驚訝且羨慕，今日並設攤分享泰國遊戲文化。

周縣長認為，泰國參訪團響應活動，再次印證孩子的創造力與遊戲的力量可以跨越國界，不同國家可以相互學習兒童參與與遊戲文化的發展，讓屏東的經驗被世界看見，也讓臺灣在兒童權利議題上持續與國際接軌。

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