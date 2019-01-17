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菲律賓奧斯定修女會感恩慈濟　再續長情

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▲▼2019年1月16日，六位菲律賓籍奧斯定修女會修女，不畏寒冷天氣，專程到台中靜思堂，特來致謝並參加慈濟歲末祝福，並邀請證嚴法師參加將在2020年舉行的宗教國際會議。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2013年，菲律賓遭逢海燕颱風侵襲造成嚴重災情，菲律賓慈濟人立即投入救災行動，連台灣都出動志工與物資進行跨國救援行動。

慈濟人前往菲律賓跨國救災的因緣，感動了菲律賓奧斯定修女會（Augustinian Sisters of our Lady of Consolation），接連幾年，菲律賓奧斯定修女會的修女，一定會把握慈濟證嚴法師在全台主持歲末祝福的因緣，來表達修女會對慈濟的感恩與親自面見證嚴法師。

2019年1月16日，六位菲律賓籍奧斯定修女會修女不畏寒冷天氣，專程到台中靜思堂，特來致謝並參加慈濟歲末祝福，並邀請證嚴法師參加將在2020年舉行的宗教國際會議。

奧斯定修女會Joyce修女表示，在海燕颱風期間，災民受到慈濟的幫助，這個是很好的經驗，奧斯定修女會的定期大會於2020年將在台灣舉辦，希望證嚴法師能出席跟修女們分享。

▲▼2019年1月16日，六位菲律賓籍奧斯定修女會修女，不畏寒冷天氣，專程到台中靜思堂，特來致謝並參加慈濟歲末祝福，並邀請證嚴法師參加將在2020年舉行的宗教國際會議。（圖／慈濟基金會提供）

六位菲律賓籍奧斯定修女會修女在拜會過程中，得知花博外埔園區有【大愛環保科技人文館】，在志工的安排下，在拜會結束後，特別前往花博外埔園區【大愛環保科技人文館】參訪。

派駐在新竹地區服務的奧斯定修女會修女，長期關懷台灣偏鄉弱勢族群，對於花博外埔園區【大愛環保科技人文館】所展示的自然與環境變遷與人為破壞產生的災害感同深受，尤其在花博外埔園區【大愛環保科技人文館】的土石流災害宣導區，看到模擬土石流災害的展示時，感受到在新竹偏鄉山區服務也真的需要敬天愛地，才能減少災害的損害而有更深的感受。

長期在偏遠山區服務的修女表示，應該好好的告訴她們關懷的鄉民們，看到驚世災難後，才有了警世的覺悟，果真要珍惜地球資源，不要只為，開發賺錢而毁了家園。要記住愛惜水資源，才不會造成地球乾枯，人類最後的一滴水將是～眼淚。要哭都來不及了。

從發燒的地球中，撿拾、回收，寶特瓶經過清洗、裁切、融化、便能製造成賑災用的毛毯，眼前實物是真的嗎？現場藉由環保一條龍的展出、呈現實作、讓修女們大開眼界。

▲▼2019年1月16日，六位菲律賓籍奧斯定修女會修女，不畏寒冷天氣，專程到台中靜思堂，特來致謝並參加慈濟歲末祝福，並邀請證嚴法師參加將在2020年舉行的宗教國際會議。（圖／慈濟基金會提供）

2013年海燕風災一個善接引，讓不同宗教能夠串起善循環的愛連線，「慈悲心不分國界展長情，大愛心不分宗教傳善念」，菲律賓奧斯定修女會與台灣佛教慈濟的善因緣看見宗教的融和、大愛的匯合。

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