菲律賓奧斯定修女會感恩慈濟　再續長情

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

2013年,菲律賓遭逢海燕颱風侵襲造成嚴重災情,菲律賓慈濟人立即投入救災行動,連台灣都出動志工與物資進行跨國救援行動。

慈濟人前往菲律賓跨國救災的因緣,感動了菲律賓奧斯定修女會(Augustinian Sisters of our Lady of Consolation),接連幾年,菲律賓奧斯定修女會的修女,一定會把握慈濟證嚴法師在全台主持歲末祝福的因緣,來表達修女會對慈濟的感恩與親自面見證嚴法師。

2019年1月16日,六位菲律賓籍奧斯定修女會修女不畏寒冷天氣,專程到台中靜思堂,特來致謝並參加慈濟歲末祝福,並邀請證嚴法師參加將在2020年舉行的宗教國際會議。

奧斯定修女會Joyce修女表示,在海燕颱風期間,災民受到慈濟的幫助,這個是很好的經驗,奧斯定修女會的定期大會於2020年將在台灣舉辦,希望證嚴法師能出席跟修女們分享。

六位菲律賓籍奧斯定修女會修女在拜會過程中,得知花博外埔園區有【大愛環保科技人文館】,在志工的安排下,在拜會結束後,特別前往花博外埔園區【大愛環保科技人文館】參訪。

派駐在新竹地區服務的奧斯定修女會修女,長期關懷台灣偏鄉弱勢族群,對於花博外埔園區【大愛環保科技人文館】所展示的自然與環境變遷與人為破壞產生的災害感同深受,尤其在花博外埔園區【大愛環保科技人文館】的土石流災害宣導區,看到模擬土石流災害的展示時,感受到在新竹偏鄉山區服務也真的需要敬天愛地,才能減少災害的損害而有更深的感受。

長期在偏遠山區服務的修女表示,應該好好的告訴她們關懷的鄉民們,看到驚世災難後,才有了警世的覺悟,果真要珍惜地球資源,不要只為,開發賺錢而毁了家園。要記住愛惜水資源,才不會造成地球乾枯,人類最後的一滴水將是~眼淚。要哭都來不及了。

從發燒的地球中,撿拾、回收,寶特瓶經過清洗、裁切、融化、便能製造成賑災用的毛毯,眼前實物是真的嗎?現場藉由環保一條龍的展出、呈現實作、讓修女們大開眼界。

2013年海燕風災一個善接引,讓不同宗教能夠串起善循環的愛連線,「慈悲心不分國界展長情,大愛心不分宗教傳善念」,菲律賓奧斯定修女會與台灣佛教慈濟的善因緣看見宗教的融和、大愛的匯合。